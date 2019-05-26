Gelir getirmesi için dikilmiş

Rektör Verşan Kök, kendisini istifaya çağıran öğrencilere gönderdiği açıklamasında, iki bin kişilik yurt yapımı için bin 207 ağacın kesileceğini ancak bunların niteliksiz türden kavak ağacı olduğunu kaydetti. Yol kenarındaki 40 ağacın ise korunmasının hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:



ORMAN STATÜSÜ BULUNMAMAKTA



“Yurdun arazisi, hem Üniversite Yönetim Kurulu’nun hem de üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’nden akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda orman alanı sınırları dışında, çevreye ve ağaçlara en az zarar verecek şekilde belirlenmiştir. Bu bölge kavaklık arazi olup, orman statüsü bulunmamaktadır.



GELİR GETİRMESİ İÇİN DİKİLMİŞ



Proje alanında kalan kavak ağaçları (1207 adet), gelir getirmesi için dikilen ve kesilip satılan ağaçlar olup, aynı zamanda köklerinden süren ‘sadece yakacak olarak kullanılabilecek’ niteliksiz ağaçlardır. Yol kenarında bulunan 40 adet Katalpa, Karaağaç, Süs Eriği, Akçaağaç, At Kestanesi, Karaçam, Toros Sediri ve Söğüt ağaçları ise korunması hedeflenmektedir.”