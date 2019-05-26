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Ankara Haberleri: Gelir getirmesi için dikilmiş

ANKARA HABERLERİ

Gelir getirmesi için dikilmiş

İnci Hazal ÖZCAN
26.05.2019 - 09:33Son Güncelleme :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Verşan Kök, kampüs içerisindeki kavaklık alana yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı çıkan ve eylem başlatan öğrencilere, mail yoluyla yazılı bir açıklama gönderdi.

İnci Hazal ÖZCAN

Rektör Verşan Kök, kendisini istifaya çağıran öğrencilere gönderdiği açıklamasında, iki bin kişilik yurt yapımı için bin 207 ağacın kesileceğini ancak bunların niteliksiz türden kavak ağacı olduğunu kaydetti. Yol kenarındaki 40 ağacın ise korunmasının hedeflendiğinin belirtildiği açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

ORMAN STATÜSÜ BULUNMAMAKTA

“Yurdun arazisi, hem Üniversite Yönetim Kurulu’nun hem de üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’nden akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda orman alanı sınırları dışında, çevreye ve ağaçlara en az zarar verecek şekilde belirlenmiştir. Bu bölge kavaklık arazi olup, orman statüsü bulunmamaktadır.

GELİR GETİRMESİ İÇİN DİKİLMİŞ

Proje alanında kalan kavak ağaçları (1207 adet), gelir getirmesi için dikilen ve kesilip satılan ağaçlar olup, aynı zamanda köklerinden süren ‘sadece yakacak olarak kullanılabilecek’ niteliksiz ağaçlardır. Yol kenarında bulunan 40 adet Katalpa, Karaağaç, Süs Eriği, Akçaağaç, At Kestanesi, Karaçam, Toros Sediri ve Söğüt ağaçları ise korunması hedeflenmektedir.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gelir getirmesi için dikilmiş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gelir getirmesi için dikilmiş haberi güncellenecektir.

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