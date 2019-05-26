Geleneksel iftar Ulucanlar’da yapıldı

Programa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, programda yaptığı konuşmada yerel medyanın önemine değinerek, medya kuruluşlarına destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Burhan, “320 üyeyle, 15 yıldır sadece yerel medyanın sorunlarıyla değil, Türkiye’yi ilgilendiren sosyal olaylarla da yakından ilgiliyiz” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, AYD Başkanı Sinan Burhan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğinin altını çizdi ve başarılı çalışmalarından teşekkür etti.