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Ankara Haberleri: Geleneksel iftar Ulucanlar’da yapıldı

ANKARA HABERLERİ

Geleneksel iftar Ulucanlar’da yapıldı

Hürriyet Haber
26.05.2019 - 09:25Son Güncelleme :

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Programa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, programda yaptığı konuşmada yerel medyanın önemine değinerek, medya kuruluşlarına destek verilmesi gerektiğini kaydetti. Burhan, “320 üyeyle, 15 yıldır sadece yerel medyanın sorunlarıyla değil, Türkiye’yi ilgilendiren sosyal olaylarla da yakından ilgiliyiz” dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, AYD Başkanı Sinan Burhan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğinin altını çizdi ve başarılı çalışmalarından teşekkür etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Geleneksel iftar Ulucanlar’da yapıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Geleneksel iftar Ulucanlar’da yapıldı haberi güncellenecektir.

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