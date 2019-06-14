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Ankara Haberleri: Geleceğin çevrecileri

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Geleceğin çevrecileri

AA
14.06.2019 - 12:31Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi’nin ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkı’nda düzenlediği etkinlikte çocuklar, çevrenin önemini farklı atölye çalışmalarıyla öğrendi.

AA

Çocuklar ayrıca, ASKİ Tiyatro Topluluğu’nun ‘çevre’ temalı oyunu ve çeşitli aktivitelerle de eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe sakinlerine, “Yenimahalle’yi gelin hep beraber temiz tutalım. Vatandaş olarak sizler de sokağınızı caddenizi temiz tutmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Yenimahalleliler olarak tüm ilçelere örnek olalım” çağrısı yaptı. Etkinlikte, ‘Öğrenciler AEEE Topluyor’ yarışması kapsamında Yenimahalle’de 2 bin 350 kilogram elektronik atık toplayarak birinci olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve ‘Okullararası Atık Pil Toplama’ yarışmasında 618 kilogram ile en fazla atık pil toplayan Mehmet Akif İnan İlkokulu ödüllerini aldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Geleceğin çevrecileri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Haziran 2019 tarihinde saat 12 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Geleceğin çevrecileri haberi güncellenecektir.

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