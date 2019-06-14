Geleceğin çevrecileri

Çocuklar ayrıca, ASKİ Tiyatro Topluluğu’nun ‘çevre’ temalı oyunu ve çeşitli aktivitelerle de eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe sakinlerine, “Yenimahalle’yi gelin hep beraber temiz tutalım. Vatandaş olarak sizler de sokağınızı caddenizi temiz tutmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Yenimahalleliler olarak tüm ilçelere örnek olalım” çağrısı yaptı. Etkinlikte, ‘Öğrenciler AEEE Topluyor’ yarışması kapsamında Yenimahalle’de 2 bin 350 kilogram elektronik atık toplayarak birinci olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve ‘Okullararası Atık Pil Toplama’ yarışmasında 618 kilogram ile en fazla atık pil toplayan Mehmet Akif İnan İlkokulu ödüllerini aldı.