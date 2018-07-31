Geçit gitti tehlike yola indi

Daha önce geçidi kullanarak karşıdan karşıya geçen yayalar bu kez hızla akan trafiğin arasından geçmek zorunda kaldı. Geçit olmaması nedeniyle yolu kullanan yayalar tehlikeli durumlarla karşılaşıyor. Araçların arasından koşarak geçen vatandaşlar zaman zaman kaza riski yaşıyor. Üst geçidin sökülmesinin ardından trafik lambası konulması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar şunları söyledi:



KAZA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA



“Yaya alt geçidinin hemen altında otobüs ve dolmuş duraklarının bulunması nedeniyle üst geçitte yoğun bir yaya trafiği oluyor. Şimdi üst geçit yıkılınca Dikmen tarafına geçmek isteyenler kaza tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde yayalar için durum daha da zorlaşıyor. Çocuklu aileler ve yaşlıların geçmesi de zor. Geçici bir çözüm sağlanmalı. Trafik lambası konularak kontrollü geçiş sağlanabilir. Allah göstermesin büyük bir kaza yaşanmadan önlem alınmalı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Günün her anı bu yolda kazalar yaşanabilir.”



