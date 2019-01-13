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Ankara Haberleri: Gecekonduda tüp patladı

ANKARA HABERLERİ

Gecekonduda tüp patladı

Hürriyet Haber
13.01.2019 - 13:29Son Güncelleme :

Afgan uyruklu 8 kişinin yaşadığı 2 katlı gecekondunun üst katında mutfak tüpü patladı. Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekondu duvarındaki “Canım yanıyor anne” yazısı dikkati çekti.

Hürriyet Haber

Olay, Altındağ Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Veli (25) ve Niyaz Muhammed (21), akşam saatlerinde arkadaşlarını yemeğe davet etti. Yemek hazırlığı sırasında mutfak tüpü alev aldı, evdeki 8 kişinin binadan çıkmasının ardından tüp patladı.
İtfaiye ekipleri, sokakların darlığı nedeniyle gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti. Daha küçük bir araçla olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

KOMŞULARDAN YARDIM ELİ

Eşyası yanan Afganlara çevredeki gecekonduda oturan Türk komşuları yardım eli uzattı. Afganların ayakkabılarının yandığını ve ıslandığını gören komşuları, kendi ayakkabı ve çoraplarını verdi. Bütün eşyalarını yangında kaybettiklerini belirten Niyaz Muhammed, "Paramız da yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama yine de Allah büyük" dedi. Gecekondunun duvarındaki “Canım yanıyor anne” ve “Ölümüm belki bir şeyi değiştirmez ama fedakarlığım asla unutulmaz” yazıları dikkat çekti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gecekonduda tüp patladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2019 tarihinde saat 13 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gecekonduda tüp patladı haberi güncellenecektir.

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