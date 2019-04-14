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Ankara Haberleri: Gece kulübünü kurşunladılar

ANKARA HABERLERİ

Gece kulübünü kurşunladılar

Caner ÜNVER/DHA
14.04.2019 - 14:09Son Güncelleme :

Kavaklıdere Mahallesi Güfte Sokak'ta bulunan bir gece kulübüne, gece yarısı beyaz renkli otomobille gelen kişiler, tabancayla 8 el ateş açtı.

Caner ÜNVER/DHA

Bu sırada kapıda bekleyen iş yerinin otopark görevlisi Latif Kaya (42) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar otomobille Akay Caddesi istikametine kaçarken, Latif Kaya ise bölge esnafı tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gece kulübünün önünü emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için, kaçış istikametindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gece kulübünü kurşunladılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Nisan 2019 tarihinde saat 14 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gece kulübünü kurşunladılar haberi güncellenecektir.

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