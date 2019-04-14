Gece kulübünü kurşunladılar

Bu sırada kapıda bekleyen iş yerinin otopark görevlisi Latif Kaya (42) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar otomobille Akay Caddesi istikametine kaçarken, Latif Kaya ise bölge esnafı tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gece kulübünün önünü emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Saldırı anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için, kaçış istikametindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
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