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Ankara Haberleri: Gebe ineklere mobil takip

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Gebe ineklere mobil takip

Hülya KEKLİK-Neşra DURMAZ/İHA
21.01.2020 - 16:10 |Son Güncelleme :

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘mobil ultrasonlu gebelik’ takibiyle, Ankara’da büyükbaş hayvan varlığında önemli ölçüde artış sağlandı.

Hülya KEKLİK-Neşra DURMAZ/İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın büyükbaş hayvan varlığını korumak ve sağlıklı hayvan ırklarının devamlılığı sağlamak amacıyla başlattığı ‘mobil ultrasonlu gebelik’ takibi pilot illerden olan Ankara'da başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belli aralıklarla büyükbaş hayvanlara ultrasonlu takip yapıyor. Çok erken dönemde gebeliği öğrenmeye imkân tanıyan ultrasonlu takip sistemiyle oluşabilecek problemlerinde önüne geçiliyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

160 VETERİNER GÖREVLENDİRİLDİ

"Ankara'da hayvancılık işletmelerinde yaptığımız incelemede hayvan kayıpları ve buzağı ölümlerinin fazla olduğunu tespit ettik. ‘Buzağı kayıplarının düşürülmesi projesi’ kapsamında özellikle sahada çalışan 160 civarında veteriner hekim ‘mobil ultrasonlu gebelik takibi’ uygulaması için görevlendirildi.

130 BİN BUZAĞI BEKLİYORUZ

Projeye başladığımızda geçmiş yıllara oranla projenin ilk yılında hayvan varlığında doğum oranlarında önemli bir artış olduğunu gözlemledik. Önceki sene 93 bin olan buzağı doğum sayısı, geçen yıl 113 bine ulaştı. Her yıl ortalama 10 bin olan buzağı artışı, projenin hayata geçmesiyle beraber ilk yılında 20 bine ulaştı. Bu sene 130 bin civarında buzağı bekliyoruz.” 

Gebe ineklere mobil takip

Doğan buzağıların hemen kayıt altına alındığını aktaran Korkmaz, “Sağlıklı bir istatistik tutuluyor. Vatandaşlarımız, il, ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçebilir ücretsiz bu hizmetten yararlanabilir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gebe ineklere mobil takip hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2020 tarihinde saat 16 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gebe ineklere mobil takip haberi güncellenecektir.

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