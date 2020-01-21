Gebe ineklere mobil takip

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın büyükbaş hayvan varlığını korumak ve sağlıklı hayvan ırklarının devamlılığı sağlamak amacıyla başlattığı ‘mobil ultrasonlu gebelik’ takibi pilot illerden olan Ankara'da başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belli aralıklarla büyükbaş hayvanlara ultrasonlu takip yapıyor. Çok erken dönemde gebeliği öğrenmeye imkân tanıyan ultrasonlu takip sistemiyle oluşabilecek problemlerinde önüne geçiliyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

160 VETERİNER GÖREVLENDİRİLDİ

"Ankara'da hayvancılık işletmelerinde yaptığımız incelemede hayvan kayıpları ve buzağı ölümlerinin fazla olduğunu tespit ettik. ‘Buzağı kayıplarının düşürülmesi projesi’ kapsamında özellikle sahada çalışan 160 civarında veteriner hekim ‘mobil ultrasonlu gebelik takibi’ uygulaması için görevlendirildi.

130 BİN BUZAĞI BEKLİYORUZ

Projeye başladığımızda geçmiş yıllara oranla projenin ilk yılında hayvan varlığında doğum oranlarında önemli bir artış olduğunu gözlemledik. Önceki sene 93 bin olan buzağı doğum sayısı, geçen yıl 113 bine ulaştı. Her yıl ortalama 10 bin olan buzağı artışı, projenin hayata geçmesiyle beraber ilk yılında 20 bine ulaştı. Bu sene 130 bin civarında buzağı bekliyoruz.”

Doğan buzağıların hemen kayıt altına alındığını aktaran Korkmaz, “Sağlıklı bir istatistik tutuluyor. Vatandaşlarımız, il, ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçebilir ücretsiz bu hizmetten yararlanabilir” dedi.