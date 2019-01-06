Gasp oyunu polise takıldı

Gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler iş yerinde kuyumcu Ş.P. ile çalışan Ö.A.'yı elleri ile ayaklarından koli bandıyla bağlanmış şekilde buldu.

Ş.P. ve Ö.A.'nın, kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki 750 bin dolar ve 13 kilogram altını gasbettiği, daha sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtığı yönünde beyanda bulunması üzerine hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.



RAHATLIĞI ŞÜPHE UYANDIRDI



Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının kaçarken rahat tavır takınması ve Ş.P. ile Ö.A.'nın çelişkili ifadeler vermesinden şüphelendi. Bunun üzerine emniyette ifadesine başvurulan kuyumcu Ş.P. suçunu itiraf ederek, uluslararası döviz piyasasında para kaybettiğini, kriz nedeniyle piyasaya borçlandığını ve çocukluk arkadaşı G.A. ile anlaşıp iş yerinden hırsızlık yapıldığı izlenimi vererek borçlarını bir süre ertelemek istediğini anlattı. Polis ekipleri, G.A.'yı Yenimahalle’deki evinde, çalındığı iddia edilen altınlar ve üzerinde ‘geçersiz’ yazılı dolarlarla yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.