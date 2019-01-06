Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Gasp oyunu polise takıldı

Ankara Haberleri: Gasp oyunu polise takıldı

ANKARA HABERLERİ

Gasp oyunu polise takıldı

AA
06.01.2019 - 16:21Son Güncelleme :

Sincan’da önceden anlaştığı arkadaşına iş yerinden hırsızlık yaptıran kuyumcu ve çalışanının çelişkili ifadeleri polisin dikkatinden kaçmadı.

AA

Gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler iş yerinde kuyumcu Ş.P. ile çalışan Ö.A.'yı elleri ile ayaklarından koli bandıyla bağlanmış şekilde buldu.
Ş.P. ve Ö.A.'nın, kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli bir kişinin kasadaki 750 bin dolar ve 13 kilogram altını gasbettiği, daha sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtığı yönünde beyanda bulunması üzerine hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

RAHATLIĞI ŞÜPHE UYANDIRDI

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının kaçarken rahat tavır takınması ve Ş.P. ile Ö.A.'nın çelişkili ifadeler vermesinden şüphelendi. Bunun üzerine emniyette ifadesine başvurulan kuyumcu Ş.P. suçunu itiraf ederek, uluslararası döviz piyasasında para kaybettiğini, kriz nedeniyle piyasaya borçlandığını ve çocukluk arkadaşı G.A. ile anlaşıp iş yerinden hırsızlık yapıldığı izlenimi vererek borçlarını bir süre ertelemek istediğini anlattı. Polis ekipleri, G.A.'yı Yenimahalle’deki evinde, çalındığı iddia edilen altınlar ve üzerinde ‘geçersiz’ yazılı dolarlarla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gasp oyunu polise takıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2019 tarihinde saat 16 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gasp oyunu polise takıldı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Demirel: Tabana yayılması için çalışacağız

Demirel: Tabana yayılması için çalışacağız

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Tiryaki: Kalplerde iz bırakmışız

Tiryaki: Kalplerde iz bırakmışız

İzlediği Kore dizisi hayatını değiştirdi

İzlediği Kore dizisi hayatını değiştirdi

Somali mutfağını Başkent’e taşıdılar

Somali mutfağını Başkent’e taşıdılar

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Nilipek’ten alternatif sahne

Nilipek’ten alternatif sahne

Bernarda Alba’nın Evi prömiyer yaptı

Bernarda Alba’nın Evi prömiyer yaptı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.