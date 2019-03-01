Furkan dokunarak okumak istiyor

Anadolu lisesinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara’ya geldi. Ders kitaplarını okuyabilmenin üniversitede yaşadığı en büyük problem olduğunu anlatan Balcı, "Braille ekran" olarak tanımlanan özel bir cihazın kendisi ve diğer görme engelli öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. Balcı, fiyatı 10 bin liraya kadar çıkan cihazlar için yetkililer ve hayırseverlerden destek istedi. Balcı, "Görme engelliler için tasarlanmış bir cihaz var. Bir kitabın PDF, Word belgesi gibi tüm formatlarını SD kart veya bluetooth bağlantısıyla eşleştirdiğimiz zaman telefonumuzdaki, bilgisayarımızdaki görüntüyü, yazıyı bu cihazın ekranına direkt kabartma olarak Braille alfabesiyle yansıtıyor. Görme engelliler de bütün kitaplarını rahat bir şekilde okuma imkanına kavuşuyor. Yetkililerden, bu cihazların temini konusunda destek talep ediyorum" dedi.