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Ankara Haberleri: Furkan dokunarak okumak istiyor

ANKARA HABERLERİ

Furkan dokunarak okumak istiyor

Burcu ÇALIK/AA
01.03.2019 - 14:12Son Güncelleme :

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 1. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Furkan Balcı, 2 yaşında geçirdiği bir havale sebebiyle görme yetisini kaybetti.

Burcu ÇALIK/AA

Anadolu lisesinde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara’ya geldi. Ders kitaplarını okuyabilmenin üniversitede yaşadığı en büyük problem olduğunu anlatan Balcı, "Braille ekran" olarak tanımlanan özel bir cihazın kendisi ve diğer görme engelli öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. Balcı, fiyatı 10 bin liraya kadar çıkan cihazlar için yetkililer ve hayırseverlerden destek istedi. Balcı, "Görme engelliler için tasarlanmış bir cihaz var. Bir kitabın PDF, Word belgesi gibi tüm formatlarını SD kart veya bluetooth bağlantısıyla eşleştirdiğimiz zaman telefonumuzdaki, bilgisayarımızdaki görüntüyü, yazıyı bu cihazın ekranına direkt kabartma olarak Braille alfabesiyle yansıtıyor. Görme engelliler de bütün kitaplarını rahat bir şekilde okuma imkanına kavuşuyor. Yetkililerden, bu cihazların temini konusunda destek talep ediyorum" dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Furkan dokunarak okumak istiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mart 2019 tarihinde saat 14 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Furkan dokunarak okumak istiyor haberi güncellenecektir.

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