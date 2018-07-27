Fiyat artıyor müşteri kızıyor

Hürriyet Ankara sokağa inerek susam sıkıntısını simitçilere sordu. ‘Susam olmazsa simitin tadı olmaz’ noktasında birleşen simit satıcıları simit fiyatındaki artışın satışları düşürdüğünü söyledi. Gramajın azaltılmasının da satışı etkilediğini belirten simitçiler şunları söyledi:

TADI OLMAZ ANLAMI KALMAZ

Abdullah Karaman: “5 senedir seyyar satıcıyım. Simitte susam olmazsa simitin tadı olmaz, anlamı kalmaz. Simidi alış fiyatlarımız arttı ama biz zam yapınca satış olmadığı için yine aynı fiyata satıyoruz.”

SUSAM DA SİMİT DE ZAMLANDI

Harun Konuş: “Susam fiyatları yükselince simit fiyatları da yükseldi. Bir çok insanın kolay ve ucuz yoldan yiyebildiği simit fiyatları yükselince doğal olarak çok fazla tepki görüyoruz. Satışlarımıza da yansıdı. Müşteriler simit almasa protesto etse yine bize yansıyor.”

GRAMAJ AZALDI

Ahmet Ekici: “18 senedir simitçiyim. Eski Ankara simitlerinin tadı kalmadı. Eskiden gerçek pekmez, yerli susam kullanılırdı. Şimdi her şey çok pahalı. Üretici de tüketici de zor durumda. Simit susamsız olmaz, olursa tadı olmaz. Simitlerin gramajı da azaldı. Müşterilerimiz anlıyor, bize şikayet ediyor.”

FİYATLARA YANSITACAĞIZ

Muhammet Yetiş: “Fiyatlara yeni zam geldi. Biz de fiyatlarımıza yansıtacağız, bu durum bizi zorluyor. Zaten susamları az buldukları için müşteriler almak istemiyor satışlarımız da azaldı.”