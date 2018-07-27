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Ankara Haberleri: Fiyat artıyor müşteri kızıyor

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Fiyat artıyor müşteri kızıyor

Gözde BAŞ-Enes UĞUR
27.07.2018 - 10:10Son Güncelleme :

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın’ın susamdaki fiyat artışının susamlı ürünlerin üretimini durma noktasına getirdiğine ilişkin açıklamasının ardından gözler simit tezgahlarına çevrildi.

Gözde BAŞ-Enes UĞUR

Hürriyet Ankara sokağa inerek susam sıkıntısını simitçilere sordu. ‘Susam olmazsa simitin tadı olmaz’ noktasında birleşen simit satıcıları simit fiyatındaki artışın satışları düşürdüğünü söyledi. Gramajın azaltılmasının da satışı etkilediğini belirten simitçiler şunları söyledi:

TADI OLMAZ ANLAMI KALMAZ

Abdullah Karaman: “5 senedir seyyar satıcıyım. Simitte susam olmazsa simitin tadı olmaz, anlamı kalmaz. Simidi alış fiyatlarımız arttı ama biz zam yapınca satış olmadığı için yine aynı fiyata satıyoruz.”

SUSAM DA SİMİT DE ZAMLANDI

Harun Konuş: “Susam fiyatları yükselince simit fiyatları da yükseldi. Bir çok insanın kolay ve ucuz yoldan yiyebildiği simit fiyatları yükselince doğal olarak çok fazla tepki görüyoruz. Satışlarımıza da yansıdı. Müşteriler simit almasa protesto etse yine bize yansıyor.”

GRAMAJ AZALDI

Ahmet Ekici: “18 senedir simitçiyim. Eski Ankara simitlerinin tadı kalmadı. Eskiden gerçek pekmez, yerli susam kullanılırdı. Şimdi her şey çok pahalı. Üretici de tüketici de zor durumda. Simit susamsız olmaz, olursa tadı olmaz. Simitlerin gramajı da azaldı. Müşterilerimiz anlıyor, bize şikayet ediyor.”

FİYATLARA YANSITACAĞIZ

Muhammet Yetiş: “Fiyatlara yeni zam geldi. Biz de fiyatlarımıza yansıtacağız, bu durum bizi zorluyor. Zaten susamları az buldukları için müşteriler almak istemiyor satışlarımız da azaldı.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fiyat artıyor müşteri kızıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fiyat artıyor müşteri kızıyor haberi güncellenecektir.

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