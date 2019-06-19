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Ankara Haberleri: Fitre ve zekat yalanıyla çaldı

ANKARA HABERLERİ

Fitre ve zekat yalanıyla çaldı

Fevzi KIZILKOYUN
19.06.2019 - 15:38Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, emeklileri dolandıran yankesicileri takibe aldı.

Fevzi KIZILKOYUN

Yapılan çalışma ve görüntü incelemesinde yankesicilik suçunda sabıkası olan 69 yaşındaki C.Ö.’nün bankadan emekli maaşını çeken vatandaşların yanına giderek ‘fitre-zekat’ vereceğini bozuk, parası olmadığını söyleyerek “Sendeki paraya bakayım bozuk varsa sana tümleyim” diyerek vatandaşın elindeki parayı alıp el çabukluğuyla mağdurların paralarını alarak ortadan kaybolduğu belirlendi. Yapılan takip sonrası yakalanan C.Ö. ifadesinde “Şeytana uydum, pişmanım” dedi. C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fitre ve zekat yalanıyla çaldı

BU BENİM MESLEĞİM

AŞTİ’de gelen yolcuların bagajlarını almaya yönlendiği sırada, vatandaşları sıkıştırma yöntemiyle ceplerinden paralarını alan M.K.’da yapılan takip sonrası gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.K., ifadesinde “Bu benim mesleğim, aylık 5 bin lira bana yetmez” dediği öğrenildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fitre ve zekat yalanıyla çaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 15 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fitre ve zekat yalanıyla çaldı haberi güncellenecektir.

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