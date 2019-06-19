Fitre ve zekat yalanıyla çaldı

Yapılan çalışma ve görüntü incelemesinde yankesicilik suçunda sabıkası olan 69 yaşındaki C.Ö.’nün bankadan emekli maaşını çeken vatandaşların yanına giderek ‘fitre-zekat’ vereceğini bozuk, parası olmadığını söyleyerek “Sendeki paraya bakayım bozuk varsa sana tümleyim” diyerek vatandaşın elindeki parayı alıp el çabukluğuyla mağdurların paralarını alarak ortadan kaybolduğu belirlendi. Yapılan takip sonrası yakalanan C.Ö. ifadesinde “Şeytana uydum, pişmanım” dedi. C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.







BU BENİM MESLEĞİM



AŞTİ’de gelen yolcuların bagajlarını almaya yönlendiği sırada, vatandaşları sıkıştırma yöntemiyle ceplerinden paralarını alan M.K.’da yapılan takip sonrası gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.K., ifadesinde “Bu benim mesleğim, aylık 5 bin lira bana yetmez” dediği öğrenildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.