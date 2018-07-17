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Ankara Haberleri: Finalde Ankaragücü rüzgarı

ANKARA HABERLERİ

Finalde Ankaragücü rüzgarı

Özgür ŞAHİNER
17.07.2018 - 10:21Son Güncelleme :

Fransa ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası finalinde, tribünlerde açılan sarı-lacivert bayrak, taraftarı gururlandırdı.

Özgür ŞAHİNER

Rusya’nın Başkenti Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanan ve Fransa’nın 4-2 kazanıp şampiyon olduğu mücadeleyi izleyen Başkent ekibinin taraftarı Ali İhsan Mutlu’nun, astığı bayrak, ekran başındakilerin ilgi odağı oldu. ODTÜ’lü Ankaragüçlüler Grubunun kurucusu ve Ankaragücü kongre üyesi olan Mutlu, maçın devre arasında kulüp başkanı Mehmet Yiğiner’in kendisini arayıp, Ankaragüçlüler adına teşekkür ettiğini söyledi. Rusya’da düzenlenen ve futbolun bir numaralı organizasyonu olan 2018 Dünya Kupası’nda, şampiyonluğu Fransa kazanırken, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan final maçında, tribünlerde açılan Ankaragücü bayrağı ilgi odağı oldu. Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’ndaki final mücadelesini 80 bin kişi takip ederken, maç esnasında ekranlara yansıyan Ankaragücü bayrağı dikkatlerden kaçmadı. Özellikle, Fransa’nın kazandığı penaltı atışı sırasında, oyuncuların maçın hakemi Nestor Pitana’ya yönelik itirazlarında ekrana gelen ve üzerinde “Şampiyon Ankaragücü” yazan, bayrağı açan kişinin, Ankaragücü taraftarı Ali İhsan Mutlu olduğu öğrenildi.

12 YILDIR MOSKOVA’DA YAŞIYOR

Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’nın Demirlibahçe semtinde geçiren ve futbola olan ilgisi nedeniyle küçük yaşta meşin yuvarlağın peşinde koşmaya başlayan Mutlu, kısa süre Ankaragücü alt yapısında da forma giydiğini söyledi.

36 yaşında olduğunu ve 12 yıldır Moskova’da yaşadığını belirten Mutlu, şöyle konuştu:

“12 yıldır Moskova’da özel bir şirkette çalışıyorum. ODTÜ İktisat Fakültesi mezunuyum. ODTÜ Ankaragüçlüler Grubunun kurucusuyum aynı zamanda Ankaragücü Kulübü kongre üyesiyim. Ankara’da iken, sarı-lacivert renklerin peşinde, Ankara’da olsun, deplasmanda olsun çok maça gittim. Dünya Kupası’nda, burada oynanan 14-15 maçı tribünden izledim. Kupanın açılış karşılaşması ile Belçika-Fransa ve İngiltere-Hırvatistan arasında oynanan yarı final maçlarında da tribünlere bayrak astım ancak onlar biraz küçük olduğu için tam görünmedi. Final maçı için özel bayrak yaptırdım. Maç esnasında, bir çok arkadaşım aradı. Büyük gurur duyduklarını söyledi.”

BİLETLER 500-1000 DOLAR ARASINDA

“Dünya Kupası’nın Rusya’da olması büyük şanstı ben de bunu değerlendirmek istedim. Bir yıl öncesinden, FIFA’da biletler satışa çıktığı andan itibaren takip etmeye başladım. Final maçına bilet bulmak çok zor ancak ben bunu elde etmeyi başardım. Biletler, 500-1000 dolar arasında değişiyor. Tribünlere bayrak ya da benzeri şeyler asmak kurallara bağlı. Kapalı ve Maraton diye tabir ettiğimiz bölümlere, her hangi bir şeyin asılmasına izin vermiyorlar. Sadece kale arkasındaki tribünlere asabiliyorsunuz. Boyutlarının da 2-1.5 metreyi geçmemesi gerekiyor. Benim final maçında, yerim kapalı tribündeydi. Bayrağı asabilmek için, yer kalmaz diyerek, 3-4 saat önceden stada gittim, kale arkasına geçtim. Bayrağı asıp, maçı izlemek için tekrar kapalı tribündeki yerimi aldım. Zaten yarım saat sonra Hırvat taraftarlar, tribünleri bayrak ve flamalarla doldurdu. Stada her girişimde, stat güvenlik görevlileri, bu bayrak siyasi bir simge mi diye bana sorular sordu. Durumu anlatınca, izin verdiler. Ankaragücü’nün tanıtımını yaptığım için çok mutluyum.

Final maçının devre arasında kulüp başkanı Mehmet Yiğiner beni aradı. Tüm Ankaragüçlüler adına sana teşekkür ediyorum dedi.”

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