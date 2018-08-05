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Ankara Haberleri: Film sahnesi gerçek oldu

ANKARA HABERLERİ

Film sahnesi gerçek oldu

Fevzi KIZILKOYU
05.08.2018 - 11:28Son Güncelleme :

Başkent’te filmlere konu olan cepçilik yöntemiyle cüzdan çalan bir kişi yakalandı.

Fevzi KIZILKOYU

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın yönetip oynadığı Orgazine İşler filminde, tabut taşıyanların cüzdanlarının cepçilik yöntemiyle çalındığı film sahnesi Ankara’da gerçek oldu. Ankara’da cenazelere katılıp, tabut taşıma bahanesiyle cenazeyi taşıyanlara yanaşarak cüzdanlarını çalan Mehmet K. yakalandı.

TABUT TAŞIRKEN YAKALANDI

Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, cenazeye katılarak cepçilik yapan şüphelileri takibe aldı. Son olarak bir polis memurunun annesinin cenazesinde tabutu taşıma bahanesiyle tabutu taşıyanlara yanaşarak cüzdan-paraları çalan Mehmet K. suçüstü yakalandı. Mehmet K.’nin tanımadığı kişilerin cenazelerine katıldığı, dikkat çekmemek için ölenin yakınıymış gibi üzülüp-ağladığı belirlendi. Daha sonra tabut taşıyan Mehmet K.’nin, kalabalıktan yararlanarak cepçilik yaptığı da ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

OTOBÜS CEPÇİSİ KAMERADA

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, Ulus’ta belediye otobüsüne binen 75 yaşındaki yaşlı bir kişinin 145 lirasının çalınması üzerine de çalışma yaptı. Otobüsün güvenlik kamerası incelemesinde yaşlı adama arkadan yanaşan bir kişinin cepçilik yaptığı belirlendi. Kimliği belirlenen Aydın T., yapılan takip sonrası yakalandı. Aydın T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yasal Bilgilendirme

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