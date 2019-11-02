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Ankara Haberleri: Fikri olana tekno-destek

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Fikri olana tekno-destek

Doğahan GİRİTLİOĞLU
02.11.2019 - 13:59 |Son Güncelleme :

Hacettepe Teknokent bünyesindeki ön kuluçka merkezinde ticarileşme potansiyeli olan fikirlere sahip girişimcilere ücretsiz çalışma ortamı ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Girişimciler üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmaları kullanarak ürünlerinin prototiplerini çıkarabiliyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Fikri olana tekno-destek

Girişimci, iş gücü, sermaye, ve üniversitenin buluştuğu, birbirlerinden beslendikleri ekosistemlerin başında teknokentler geliyor. Milyon dolarlık cirolara ulaşan bir çok şirket, kariyer başlangıcını teknokentler bünyesindeki kuluçka merkezlerinde yapıyor. 2003 yılında sadece 1 firma ile başladığı yolculukta bugün 11 AR-GE binasında faaliyet gösteren 260’ın üzerinde firması ile Ankara’nın teknolojik değerlerinden biri olan Hacettepe Teknokent de bunlardan biri. Hacettepe Teknokent bünyesindeki ‘Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi’nde her şey ticarileşme potansiyeli olan bir fikirle başlıyor. Aklınıza gelen fikirle projeyi sunduğunuz jüriyi ikna edebilirseniz, size 6 ay boyunca ücretsiz çalışma ortamı ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor. 7 gün 24 saat açık olan çalışma ortamında, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan ‘Hamle Prototipleme Merkezi’nde 3 boyutlu yazıcıdan tamir araç gereçlerine kadar bir çok üretim elemanı bulunuyor. Girişimciler üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanları kullanarak, hayalini kurduğunu ürünlerin prototiplerini çıkarabiliyor.

Fikri olana tekno-destek

BAŞARILI OLAN TİCARİLEŞİYOR

‘Ön Kuluçka Merkezi’nde başarılı olan girişimciler buradan mezun olarak, yine Hacettepe Teknokent bünyesindeki kuluçka merkezinde ürün geliştirmeye devam ediyor. Ürünlerin ticarileşmesi aşamasında ise Hacettepe Teknokent’in uzman isimleri girişimcilere ücretsiz olarak eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmeti veriyor. Bu süreçte girişimciler, fikirlerinin olgunlaşması, farklı fikirlerin doğması, şirket yönetimi gibi pek çok konuda eğitim görüyor.

Fikri olana tekno-destek

TİCARİLEŞEN SEKTÖRLE TANIŞIYOR

Bu sayede girişimciler ürünlerinin ticarileşebilme potansiyeli konusunda fikir sahibi oluyor ve yol haritasını buna göre çizebiliyor. Kuluçka merkezine giderek ticari faaliyetine başlayan girişimciler ise düzenlenen panellerle yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Firmaların ticari ve uluslararası faaliyetini hızlandırmak amacıyla eğitim ve seminerler düzenlenerek, girişimci adaylarının ticari iş birlikleri oluşturması için zemin hazırlanıyor.

Fikri olana tekno-destek

FİKİR SİZDEN DESTEK BİZDEN

Üniversitede eğitimine devam eden veya mezun olan gençlere, “Fikrin mi var? Zaman kaybetme gel” çağrısı yapan Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Cem Ünal, “Ben gençlerden rica ediyorum, öğrenci, mezun veya çalışan fark etmez. Fikriniz, projeniz varsa getirin değerlendirelim. Burada yer almak için yaş sınırı yok. İş fikrinizi hayata geçirebileceğiz ücretsiz çalışma alanını, danışma desteğini biz verelim. Fikir sizden, destek bizden” diyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fikri olana tekno-destek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2019 tarihinde saat 13 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fikri olana tekno-destek haberi güncellenecektir.

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