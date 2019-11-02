Fikri olana tekno-destek

Girişimci, iş gücü, sermaye, ve üniversitenin buluştuğu, birbirlerinden beslendikleri ekosistemlerin başında teknokentler geliyor. Milyon dolarlık cirolara ulaşan bir çok şirket, kariyer başlangıcını teknokentler bünyesindeki kuluçka merkezlerinde yapıyor. 2003 yılında sadece 1 firma ile başladığı yolculukta bugün 11 AR-GE binasında faaliyet gösteren 260’ın üzerinde firması ile Ankara’nın teknolojik değerlerinden biri olan Hacettepe Teknokent de bunlardan biri. Hacettepe Teknokent bünyesindeki ‘Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi’nde her şey ticarileşme potansiyeli olan bir fikirle başlıyor. Aklınıza gelen fikirle projeyi sunduğunuz jüriyi ikna edebilirseniz, size 6 ay boyunca ücretsiz çalışma ortamı ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor. 7 gün 24 saat açık olan çalışma ortamında, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan ‘Hamle Prototipleme Merkezi’nde 3 boyutlu yazıcıdan tamir araç gereçlerine kadar bir çok üretim elemanı bulunuyor. Girişimciler üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanları kullanarak, hayalini kurduğunu ürünlerin prototiplerini çıkarabiliyor.





BAŞARILI OLAN TİCARİLEŞİYOR

‘Ön Kuluçka Merkezi’nde başarılı olan girişimciler buradan mezun olarak, yine Hacettepe Teknokent bünyesindeki kuluçka merkezinde ürün geliştirmeye devam ediyor. Ürünlerin ticarileşmesi aşamasında ise Hacettepe Teknokent’in uzman isimleri girişimcilere ücretsiz olarak eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmeti veriyor. Bu süreçte girişimciler, fikirlerinin olgunlaşması, farklı fikirlerin doğması, şirket yönetimi gibi pek çok konuda eğitim görüyor.





TİCARİLEŞEN SEKTÖRLE TANIŞIYOR

Bu sayede girişimciler ürünlerinin ticarileşebilme potansiyeli konusunda fikir sahibi oluyor ve yol haritasını buna göre çizebiliyor. Kuluçka merkezine giderek ticari faaliyetine başlayan girişimciler ise düzenlenen panellerle yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Firmaların ticari ve uluslararası faaliyetini hızlandırmak amacıyla eğitim ve seminerler düzenlenerek, girişimci adaylarının ticari iş birlikleri oluşturması için zemin hazırlanıyor.





FİKİR SİZDEN DESTEK BİZDEN

Üniversitede eğitimine devam eden veya mezun olan gençlere, “Fikrin mi var? Zaman kaybetme gel” çağrısı yapan Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Cem Ünal, “Ben gençlerden rica ediyorum, öğrenci, mezun veya çalışan fark etmez. Fikriniz, projeniz varsa getirin değerlendirelim. Burada yer almak için yaş sınırı yok. İş fikrinizi hayata geçirebileceğiz ücretsiz çalışma alanını, danışma desteğini biz verelim. Fikir sizden, destek bizden” diyor.