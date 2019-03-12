Fethi Yaşar sözü veriyorum daha çok yapacaklarımız var

Eskiden, Şentepe bölgesi denilince akıllara gecekondu, kaldırımsız yollar, eski binalar geldiğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Şimdi Şentepe bölgesi denilince akıllara, kültür-sanat, yenilik, güzellik geliyor. Şentepe artık gerçekten şenlendi” dedi. Yaşar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu tesiste daha donanımlı gençler, çocuklar yetişecek. Bugüne kadar ne söz verdiysem tutmuş olmanın huzuruyla karşınıza çıkıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde bana yine güvenirseniz daha çok yapacaklarımız var. Size Fethi Yaşar sözü veriyorum, siyasetçi sözü değil. Beni eşinize, dostunuza sorun. Mutlaka çevrenizde tanıyan vardır. Benim ne kadar sözüne sadık birisi olduğumu bilirler. Eğer yine bana güvenirseniz Yenimahalle’yi daha farklı bir noktaya taşıyacağız.”