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Ankara Haberleri: Fethi Yaşar sözü veriyorum daha çok yapacaklarımız var

ANKARA HABERLERİ

Fethi Yaşar sözü veriyorum daha çok yapacaklarımız var

Hürriyet Haber
12.03.2019 - 09:09Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi tarafından Şentepe’de yapımı tamamlanan Kaletepe Kültür Merkezi açıldı.

Hürriyet Haber

Eskiden, Şentepe bölgesi denilince akıllara gecekondu, kaldırımsız yollar, eski binalar geldiğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Şimdi Şentepe bölgesi denilince akıllara, kültür-sanat, yenilik, güzellik geliyor. Şentepe artık gerçekten şenlendi” dedi. Yaşar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu tesiste daha donanımlı gençler, çocuklar yetişecek. Bugüne kadar ne söz verdiysem tutmuş olmanın huzuruyla karşınıza çıkıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde bana yine güvenirseniz daha çok yapacaklarımız var. Size Fethi Yaşar sözü veriyorum, siyasetçi sözü değil. Beni eşinize, dostunuza sorun. Mutlaka çevrenizde tanıyan vardır. Benim ne kadar sözüne sadık birisi olduğumu bilirler. Eğer yine bana güvenirseniz Yenimahalle’yi daha farklı bir noktaya taşıyacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fethi Yaşar sözü veriyorum daha çok yapacaklarımız var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2019 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fethi Yaşar sözü veriyorum daha çok yapacaklarımız var haberi güncellenecektir.

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