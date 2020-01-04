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Ankara Haberleri: Fethi Yaşar: Ankapark'a üzülüyorum

ANKARA HABERLERİ

Fethi Yaşar: Ankapark'a üzülüyorum

Murat YILMAZ
04.01.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

İlçe sınırlarında yer alan Ankapark’ın yapımına geçmişte karşı olduklarını ve sürecin kendilerini haklı çıkardığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ankapark’a üzülüyorum. İşte gördük, oranın işlemesi mümkün değil. Bu yükün altından Büyükşehir’in kalkması da mümkün değil” dedi.

Murat YILMAZ

Kendi ilçesi sınırlarında yer alan Ankapark’ın mevcut durumu için ‘Üzülüyorum’ diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geldiğimiz noktada yanlış bir yatırım oldu, bunu kabul edelim” değerlendirmesinde bulundu. Ankapark’ın yapımına geçmişte karşı olduklarını ve sürecin kendilerini haklı çıkardığını ifade eden Başkan Yaşar şunları söyledi:

“Ankapark’a üzülüyorum. Benim bölgeme yapılan iyi işe hiçbir zaman karşı çıkmadım, çıkmam da. Yapılan işler için yapanlardan Allah razı olsun. Geçmişte oraya Ankapark’ın yapımına karar verildiğinde ben yerinin yanlış olduğunu, bataklık olduğunu söyledim. Ankara’nın bu kadar sorunu varken oraya bu paranın harcanmasını şahsen uygun bulmadığımı söyledim. Hatta o dönem sizin gazetenize verdiğim röportajda da dile getirdim. Bu parayı Ankara’nın başka yerlerinde kullansalar daha iyi olur, Ankara Çayı’nı temizleyelim, havalimanı metrosunu yapalım, fuar alanını bitirelim demiştim. İşte gördük, oranın işlemesi mümkün değil. Bu yükün altından Büyükşehir’in kalkması da mümkün değil. 

Fethi Yaşar: Ankaparka üzülüyorum

KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIK

3 bin personel gerekiyor en az bin 200 tanesi kalifiye eleman. Türkiye ekonomisi öyle bir noktaya geldi ki asgari ücretli birisinin çocuk başına 50 lira para verip eğlenip gezme imkânı yok. Bu bürokratların yanlışı olabilir, o günkü belediye başkanının iyi niyetle yaptığı iş olabilir ancak geldiğimiz noktada yanlış bir yatırım oldu, bunu kabul edelim. Muhalefet olarak tarih bizi haklı çıkardı. Keşke haklı çıkmasaydık da, halk memnun olsaydı. Keşke insanlar cıvıl cıvıl orada eğlenseydi. Yabancı turistlerin geleceğini söylüyorlardı. Keşke Ankara’ya dünyanın her tarafından turist gelseydi. Keşke Ankara kazansaydı, turizm artsaydı, haklı onlar çıksaydı. Herkesin bir yoğurt yemesi var, bunu da halk şimdi değerlendiriyor.”

BELEDİYE GELİR YASASI BİR AN EVVEL ÇIKMALI

TÜRKİYE Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Yenimahalle’de yapılanlar ve devam eden yatırımlarla ilgi Şahin’e bilgi veren Başkan Yaşar, “Ben ticaretten geliyorum. Bürokrat değilim. Her gün gelirimi giderimi incelerim, hesabımı bilirim. Ama belediye giderleri anormal artıyor. Özellikle son 2 senedir durum çok daha kötü. İşçiye, memura zam yapılıyor, mazota, elektriğe, doğal gaza aldığımız bütün girdilere zam yapılıyor ama gelirlerimiz hep düşüyor. En hesaplı kitaplı giden bir belediye olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu yükle devam edersek belediyeler yakında çöp toplayamaz. Belediye gelir yasası mutlaka bir an evvel çıkmalı” dedi.

Başkan Fatma Şahin de, “Millet sizi seviyor. Gönüllere girmişsiniz ki Yenimahalle’de 3’üncü döneminiz. Sizi tebrik ediyorum. Belediye yasası konusunda tüm sıkıntıları paylaşıyoruz. Sorun hepimizin sorunu. İnşallah, birlikte hareket ederek en kısa zamanda çözüme kavuşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fethi Yaşar: Ankapark'a üzülüyorum hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fethi Yaşar: Ankapark'a üzülüyorum haberi güncellenecektir.

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