Fenomen kediden mesaj var

KÖPEKLERE SAHİP ÇIKTI



Khaleesi, en çok da “can dostlarım” dediği köpeklerin yaşadığı problemlerden dert yanıyor. Pet-shop’lardan alınıp, sokağa bırakılan köpekler konusunda somut adımlar atılmasını isteyen Khaleesi, “Benim kötü bir köpek dostum hiç olmadı ama bazı köpek dostlarımın kötü sahipleri olduğunu gördüm” diyor.



BAKAMAYAN SOKAĞA BIRAKIYOR



Khaleesi ayrıca, “Dükkândan mal alır gibi köpek alıyorlar, hediye ediyorlar; bakamayınca da sokağa bırakıyorlar. Bu arkadaşlara, barınaklar da belediye hizmetleri de yetersiz kalıyor. Bu konunun artık yasal yükümlülük altına alınması ve insanların da bilinçlenmesi lazım” ifadelerini kullanıyor.



Twitter’da 14 bin takipçisi bulunan ‘Ankara’nın Khaleesi’si, 29 Haziran’da düzenlenen Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda çekilen ve 6 milyona yakın izlenen video’su ile fenomen haline gelmişti.



‘Ankara’nın Khaleesi’si ve sahibi Çağrı Kaçmaz, bilgisayar başına geçip, sosyal medya hesaplarını birlikte kontrol ediyor.