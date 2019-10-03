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Ankara Haberleri: Fenomen kediden mesaj var

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Fenomen kediden mesaj var

Hürriyet Haber
03.10.2019 - 16:48Son Güncelleme :

Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Fenomen kedi ‘Ankara’nın Khaleesi’si’ ile kentin sokak hayvanları sorununu konuştuk.

Hürriyet Haber

KÖPEKLERE SAHİP ÇIKTI

Khaleesi, en çok da “can dostlarım” dediği köpeklerin yaşadığı problemlerden dert yanıyor. Pet-shop’lardan alınıp, sokağa bırakılan köpekler konusunda somut adımlar atılmasını isteyen Khaleesi, “Benim kötü bir köpek dostum hiç olmadı ama bazı köpek dostlarımın kötü sahipleri olduğunu gördüm” diyor.

BAKAMAYAN SOKAĞA BIRAKIYOR

Khaleesi ayrıca, “Dükkândan mal alır gibi köpek alıyorlar, hediye ediyorlar; bakamayınca da sokağa bırakıyorlar. Bu arkadaşlara, barınaklar da belediye hizmetleri de yetersiz kalıyor. Bu konunun artık yasal yükümlülük altına alınması ve insanların da bilinçlenmesi lazım” ifadelerini kullanıyor.

Fenomen kediden mesaj var
Twitter’da 14 bin takipçisi bulunan ‘Ankara’nın Khaleesi’si, 29 Haziran’da düzenlenen Sokak Hayvanları Çalıştayı’nda çekilen ve 6 milyona yakın izlenen video’su ile fenomen haline gelmişti.

Fenomen kediden mesaj var
‘Ankara’nın Khaleesi’si ve sahibi Çağrı Kaçmaz, bilgisayar başına geçip, sosyal medya hesaplarını birlikte kontrol ediyor.

Fenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladıFenomen kedi Khaleesi hayvanlar için miyavladı

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fenomen kediden mesaj var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 16 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fenomen kediden mesaj var haberi güncellenecektir.

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