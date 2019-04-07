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Ankara Haberleri: Farkındalık için yola koyuldular

ANKARA HABERLERİ

Farkındalık için yola koyuldular

AA
07.04.2019 - 13:45Son Güncelleme :

Motosiklet tutkunları, otizme dikkat çekmek amacıyla Ankara sokaklarında tur attı.

AA

Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Harley Davidson Ankara, Brook's Eyewear ve Beyaz Koza Eğitim Kurumları iş birliğinde "Tekerler Otizm Farkındalığı İçin Dönüyor" etkinliği düzenlendi. Yenimahalle'deki bir kafede buluşan yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, motorlarına "Otizmin farkındayım, ya sen?" yazılı flamalar astı. Şehir turunun ardından Gölbaşı'ndaki Özel Beyaz Koza Özel Eğitim İlkokulu’na giden motosikletçiler, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Harley Davidson Ankara Başkanı Ali Yüksel, etkinlikle otizmli çocuklar ile ailelerinin yaşantısına dikkat çekmek istediklerini belirterek, otizme ilişkin çalışmaların geliştirilmesi temennisinde bulundu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Farkındalık için yola koyuldular hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2019 tarihinde saat 13 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Farkındalık için yola koyuldular haberi güncellenecektir.

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