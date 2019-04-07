Farkındalık için yola koyuldular

Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Harley Davidson Ankara, Brook's Eyewear ve Beyaz Koza Eğitim Kurumları iş birliğinde "Tekerler Otizm Farkındalığı İçin Dönüyor" etkinliği düzenlendi. Yenimahalle'deki bir kafede buluşan yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, motorlarına "Otizmin farkındayım, ya sen?" yazılı flamalar astı. Şehir turunun ardından Gölbaşı'ndaki Özel Beyaz Koza Özel Eğitim İlkokulu’na giden motosikletçiler, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Harley Davidson Ankara Başkanı Ali Yüksel, etkinlikle otizmli çocuklar ile ailelerinin yaşantısına dikkat çekmek istediklerini belirterek, otizme ilişkin çalışmaların geliştirilmesi temennisinde bulundu.