Atatürk’ün emaneti olan Ankara’yı layık olduğu yere taşıyacaklarını vurgulayan Yavaş, özetle şunları söyledi: “Tipik bir Orta Anadolu şehrinden daha hallice hale getirilen, yıllarca içi boşalan Ankara’yı, aslında Türkiye’nin bütün kaynaklarının buraya akmasına rağmen sürekli olarak fakirleştirilen Ankara’yı zenginleştirmeye geliyoruz. Bizim yönettiğimiz Ankara’da aç ve açık kimse olmayacak. Ankara’lılar 2014’ün de, kayıp 25 yılının da hesabını soracak.

ŞÖYLE BİR GEÇİP BİLDİĞİNİ SÖYLEYEMEZ

Benim 1986 yılında Kayseri’de askeri savcılığım var. Ben şimdi Kayseri’de gidip belediye başkanlığına aday olsam olur mu? Rakibimizin, 1970’li yıllarda Ankara’nın içinden şöyle bir geçip Ankara’yı bildiğini iddia etmesi mümkün değil. Eleştirdiğimiz şey şurada ya da burada doğmuş olması değil; Ankara’nın sorunlarını bilmiyor olmasıdır.

ÇARESİZ TOPLULUKLAR BENİ ÇAĞIRSIN

Su ile ilgili açıklama yaptık, 1 hafta geçmeden yüzde 30 indirim kararı aldılar. Ankaragücü’ne sahip çıktık, inşallah stadı çabucak açarlar ve kulübe de yardım ederler. Belediye personeli yıllardır sosyal denge tazminatını alamıyordu. Personel, ‘Mansur Yavaş’ deyince hemen ödediler. Yıllardır zam alamayan BUGSAŞ çalışanlarına zam yapıldı. Böyle çaresiz kalan bütün topluluklar beni çağırsın, vaatlerimi söyleyeyim, seçime kadar yaptıralım.”

İNCİNEN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Yavaş, bir televizyon kanalında hayvan haklarıyla ilgili tepki çeken sözleriyle ilgili olarak dün Twitter üzerinden özür diledi. Yavaş, “Üç ayrı televizyon programında ‘sokak hayvanları’ sorusuna verdiğim cevaplar ortadır. Hal böyle iken Halk TV programında meramımı değiştiren ve kastı aşan ve cümleleri sarf etmiş olmamdan dolayı incinen herkesten ve tüm kamuoyundan özür diliyorum” ifadelerini kullandı. Yavaş, birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında “Yaratılan hiçbir canlı sebepsiz değildir derler. Ama bakarsınız en fazla eziyeti edenler bu söylemlerde bulunanların yakınları, çoluk ve çocuklarıdır” demişti.