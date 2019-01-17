Faciaya merdiven dayamışlar

Siteler’de 4 katlı binanın ikinci katında başlayan yangında üst katlara kaçan Suriye uyruklu Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangın sonrası, dün Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve itfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin tespit etmek için incelemelerde bulundu. İlk belirlemelerde yangının elektik kontağından çıktığı ve süngerleri tutuşturduğu ihtimali üzerinde duruldu. İş yerinin tek bir giriş ve çıkışının olması dikkat çekerken, ön ve arka tarafında da herhangi bir yangın merdiveninin yer almaması göze çarptı. Olay yerinde incelemeler sürerken, Siteler esnafı ve mobilya işçileri de yangının yaşandığı yerde toplandı.

‘YEREL YÖNETİM DENETLEMİYOR’ İDDİASI

Siteler esnafı Faruk Tunçbilek, mobilyacı esnafına yeni bir yer lazım olduğunu belirterek, “Şurada 2 bina arkada yangın yoluna inşaat izni verdiler ve kapattılar. İnsanlar nereden kaçacak yangında? Yangın merdiveni arkada olur, gidip bakıp binaların arkalarına ilave yapıldı kapatıldı. Siteler’de birçok yer böyle. Yerel yönetimler denetlemiyor” iddiasında bulundu.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80’İ SURİYELİ

Hayatını kaybeden Suriyelilerle 3.5 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını belirten Engin Sarı, “Fason çalışan elemanlardı. Alınan siparişe göre çalışıyorlardı. Gece iş yerinde yattıkları iddiası doğru değil, akşam 18.30 olduğunda burada kimse kalmaz” derken, bir başka esnaf da, “Siteler’de çalışan işçilerin yüzde 80’i Suriyeli. Sigorta primleri çok yüksek, esnaf para kazanmıyor. Ucuz iş gücü diye Suriyelilere yöneliyor. Devletin sigorta primlerine müdahale etmesi gerekir” diye konuştu.

17 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Facianın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri iş yeri sahibinin, çalışanların ve yaralanan işçilerin ifadelerine başvurdu. Soruşturma kapsamında aralarında firma sahibi iki kişinin de bulunduğu 17 kişinin ifadesi alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı. Bakan Selçuk, “Dün gece olayı duyar duymaz müfettişleri görevlendirdik. Olayla ilgili ihmal olursa gerekli müeyyideler uygulanacak” dedi.

ÇOĞUNLUĞUNDA MERDİVEN YOK

Ankara Mobilyacı ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, olayın ardından Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Siteler’de iş yerleri eski yapılar olduğu için binaların çoğunluğunda yangın merdiveni yok. 1972’den beri Siteler’de çıkan yangınlarda böyle ölümcül bir olay yaşanmamıştı. İŞKUR vasıtasıyla eğer kimliği varsa Suriyeli olarak 5 kişiden birini çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca 2017’nin 12’nci ayında çıkan bir kanun var; çıraklıkta yaş haddi yok. Halk eğitim merkezilerine kayıt yaptırıp belge alarak, çırak olarak çalışabiliyorlar. Bunlar dışında çalıştırmak yasak zaten, şikâyet anında işverenler sıkıntı yaşıyor. Suriyeliler 5-6 senedir burada olduğu için bir şekilde buralarda çalışıyorlar.”