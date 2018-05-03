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Ankara Haberleri: Eymir'e EGO seferi

ANKARA HABERLERİ

Eymir'e EGO seferi

Hürriyet Haber
03.05.2018 - 15:58Son Güncelleme :

Ankaralıların özellikle hafta sonu akın ettiği Eymir Gölü’ne artık toplu taşımayla da ulaşılacak. Eymir Gölü’ne EGO otobüs seferleri, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren başlıyor.

Hürriyet Haber

 

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile yaptığı görüşme sonrası vatandaşların yoğun talepte bulunduğu güzergâha EGO Otobüs seferlerini başlatma kararı aldıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Eymir Gölü’ne ulaşmakta zorluk çeken Başkentlilerin bu taleplerini nihayet çözüme kavuşturuyoruz. 5 Mayıs’ta Eymir’e EGO seferlerini başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla ‘ortak akıl’ ilkesiyle hareket etmeyi bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

YARIN BAŞLIYOR

Başkentliler, yarından itibaren ‘112 numaralı’ hatla hafta içi ve hafta sonu her gün 07.00 ile 21.00 saatleri arasında seyahat edebilecek. Yolcular, ‘Ulus-Kızılay-Çankaya-Eymir’ güzergahında bulunan 185 ve 135 hat numaralı durakları kullanabilecekler. Eymir Gölü’ne gitmek isteyen Başkentliler, bu hattan her iki saatte bir faydalanabilecek. Ulus’tan başlayacak olan ve Eymir Gölü 2. Giriş’te sona erecek seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah boyunca 36 ayrı duraktan ‘112’ numaralı EGO otobüsüne binebilecek.

GÜZERGÂH ŞÖYLE

EGO sefer noktaları şöyle: Ulus, Sıhhiye, Kızılay, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, TRT, Oran Mahallesi, Ahlatlıbel-İncek Kavşağı, Konya Yolu, Eymir 1. Giriş, Polis Akademisi, Yaylabağ Mahallesi,
Eymir 2. Giriş

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eymir'e EGO seferi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2018 tarihinde saat 15 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eymir'e EGO seferi haberi güncellenecektir.

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