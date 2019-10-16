Eymir’de bu yıl bin 352 kuş halkalandı

Türkiye’nin kalıcı ve sürekli çalışma yürütülen üç kuş halkalama merkezinden biri olan Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, sonbahar göç döneminin sona ermesiyle birlikte bu yılki halkalama (kimliklendirme) çalışmalarını tamamladı. Kuşların göç sırasında kullandığı önemli dinlenme ve beslenme alanlarından biri olan Eymir Gölü’ndeki istasyonda 551’i ilkbahar (7 Nisan-4 Mayıs), 801’i sonbahar döneminde (7 Eylül-5 Ekim) olmak üzere bu yıl toplamda bin 352 kuş halkalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle altı yıl aradan sonra geçen yıl yeniden faaliyete geçirilen istasyonun iki yıllık çalışmalarında halkalanan toplam kuş sayısı ise bu rakamla birlikte 3 bin 40’a ulaştı. Üç hafta süren sonbahar dönemindeki çalışmalar sırasında Eymir Kuş Halkalama İstasyonu’nun ağlarına en çok takılan ve halkalanan kuş türleri, karabaşlı ötleğen, küçük sinekkapan, benekli sinekkapan ve çıvgın oldu. Diğer yandan bu kuşlardan 21’inin önceki yıllarda halkalanmış oldukları anlaşıldı.

KARATAVUK 10 YAŞINDA

İlk kez 2011’de Eymir Gölü’nde halkalanan ve hem geçen yıl hem de bu yılki çalışmalarda tekrar yakalanan bir karatavuğun 10 yaşında olduğu ve tüm yaşamını bu bölgede geçirdiği tespit edildi. Geçen yıl halkalanan bir kamış bülbülü de yeniden Eymir’in misafiri oldu.

ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜ ÇALIŞTI

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanı Burak Tatar’ın ortak yürütücülüğünde sürdürülen çalışmalarda; Ankara Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler de gönüllü olarak yer aldı.