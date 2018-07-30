Eymir Gölü’nün yanına millet bahçesi

Eymir Gölü’nün yanındaki 700 dönümlük alana inşa edilecek olan millet bahçesiyle göle de bağlantı kurulacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “İlçemize çok büyük değer katacak” dedi.Millet bahçelerinin taslak çalışmasına göre 17 ildeki 28 millet bahçesinden ikisi de Ankara’da yer alacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçiminden önce Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) yapılacak olan millet bahçesinin müjdesini vermişti. İçerisinde spor alanları, yeşil alanlar, tramvay ve göletlerin bulunacağı AKM’deki millet bahçesinin yanında Gölbaşı’nda Eymir Gölü’nün yanındaki 700 dönümlük alana da yeni bir millet bahçesi inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapılacak olan millet bahçesi, Gölbaşı’na yeni bir çehre kazandıracak. Ankaralıların yeni nefes alma noktalarından birisi olacak olan millet bahçesiyle Eymir Gölü’ne de bağlantı kurulacak.

YETKİLİLER BÖLGEYİ İNCELEDİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, cuma günü Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışmalarını inceledi. Yetkililer, Mogan Gölü’ndeki incelemenin ardından Eymir Gölü’nün karşısında yer alacak olan millet bahçesinin yapılacağı bölgeyi de gezdi. İlçelerine millet bahçesi yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak” dedi.

İLÇEMİZE BÜYÜK DEĞER KATACAK

Başkan Duruay şunları söyledi: “Mogan ve Eymir gibi Ankara’nın iki önemli su kaynağı Gölbaşı’nda bulunuyor. Mogan Gölü’nün temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde tertemiz bir göle kavuşacağız. Ankara’ya yapılacak olan millet bahçesi projelerinden biri de Gölbaşı’na yapılacak. Eymir Gölü’nün hemen yanına yapılacak olan millet bahçesi tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak. Projenin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ilgili bakanlara şükranlarımızı sunuyoruz.”

MANGALSIZ OLACAK

Millet bahçelerinin taslak çalışmasını hazırlayan yetkililer, millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirtmişlerdi. Çok sayıda bitki türünün yer alacağı bahçelerde yürüyüş, koşu yolları ile insanların şehrin gürültüsünden kurtulabileceği park şeklinde dizayn edilmesinin planlandığını anlatan yetkililer insanların ihtiyaçları nedeniyle tuvaletler ile büfe tarzı küçük ticari alanların bulunabileceği bilgisini vermişlerdi.