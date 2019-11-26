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Ankara Haberleri: Evren’in adı değişiyor

ANKARA HABERLERİ

Evren’in adı değişiyor

Murat YILMAZ
26.11.2019 - 09:18 |Son Güncelleme :

TBMM’nin kararıyla Kenan Evren’in adının Türkiye’deki okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi kararlaştırıldı.

Murat YILMAZ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un TBMM’de gündeme getirdiği konuya Meclis’teki tüm partiler destek verdi. Erol, “12 Eylül TBMM’yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren’in adı Ankara’nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir” dedi. Karar gereği Ankara’nın Evren ilçesinin adı da değişecek. Hürriyet Ankara’ya konuşan Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, “Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum” dedi. İsim değişikliği konusunda bugün ilçede toplantı yapacaklarını da kaydeden Başkan Ünsal şunları söyledi:

Evren’in adı değişiyor

İSTESEK DE İSTEMESEK DE DEĞİŞECEK

“CHP Milletvekilinin önergesini bütün partiler desteklemiş. Biz istesek de istemesek de değişecek. Daha önce de Rahmetli Turgut Özal zamanında gündeme geldi. Kenan Evren o zamanlar Cumhurbaşkanı’ydı. ‘Evren ismiyle özdeşleştik, uzun yıllar geçti bu şekilde bilinmeye başladık’ denilerek uygulanmadı. Sokak, cadde, park, kültür merkezi gibi yerlerdeki ismin değişmesi kolay ama ilçe olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylaması gerekiyor. Şimdi biz de vatandaşa soruyoruz. Yarın da (Bugün) daha önce hizmet etmiş belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçemizin ileri gelenleriyle bir toplantı yapacağız. Dediğim gibi biz bunda kalıcı olarak Evren kalsın desek bile uygulanmayacak. Sonuçta Meclis’in almış olduğu bir karar. Eski adımız Çıkınağıl. Başka bir isim olmaz diye düşünüyorum. Zaten biz burada 30 yıl geçmesine rağmen Çıkınağıl olarak biliniyoruz. Evren daha yeni yeni kabullenilmeye başlanmıştı. Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evren’in adı değişiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Kasım 2019 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evren’in adı değişiyor haberi güncellenecektir.

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