Evlilik pazara kadar değil mezara kadar

Eşi Halil Taş’ın, 2014’te geçirdiği rahatsızlık sonucu çalışamaz duruma gelmesiyle, Esma Taş evin geçimini sağlamaya başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 300 TL aylık yardım alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de her ay gıda yardımı verdiği Taş, topladığı plastik atıkları satarak da geçimlerini sürdürmeye çalışıyor. Her gün sokaklarda gezerek topladığı atık plastikleri satarak ayda 400 TL gelir elde ettiğini söyleyen Taş, şunları söyledi:

SEN OTUR BEN ÇALIŞIRIM

“Eşim, bu kadar yıl evimizin geçimini sağladı. Onu bu halde bırakıp gidemezdim. ‘Sen otur ben çalışırım’ dedim. Evlilik işi pazara kadar değil mezara kadar. Eşim yalnız başına dışarı çıkamıyor. Dengesi bozuluyor ve bayılıyor. Bu yüzden ben çalışıyorum. Topladığım plastik şişeleri biriktiriyorum. 1 tonu bulunca satıyorum.”