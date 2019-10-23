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Ankara Haberleri: PAZAR YERİNDE BÜYÜK DRAM

ANKARA HABERLERİ

PAZAR YERİNDE BÜYÜK DRAM

İHA
23.10.2019 - 09:00 |Son Güncelleme :

Altındağ’ın Altınpark Mahallesi’nde kirasını ödeyemedikleri için oturdukları evden tahliye edilen iki çocuklu Karakaya ailesi, sokakta kaldı.

İHA

Kâğıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan baba Muhsin Karakaya, iş bulamadığı için ekonomik sıkıntıya düştü. Bir süredir kiralarını ödeyemeyen aile, ev sahipleri tarafından evden çıkarıldı. Eşyalarıyla sokakta kalan aile, aynı mahallede bir pazar yerinde kendilerine çadır kurdu. Komşuların getirdikleri yiyecekleri yediklerini belirten anne Öznur Karakaya, küçük oğlu Çağrı’nın (6) soğuktan dolayı rahatsızlandığını söyledi. İki gündür sokakta kaldıklarını anlatan baba Muhsin Karakaya da “Devletten iki ayda bir 70 lira yardım alıyoruz. Kâğıt topluyoruz, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz” dedi. Sokakta kaldıkları için başka bir ailenin yanına gitmek zorunda kalan ailenin 7 yaşındaki oğlu Çınar ise okulunu ve arkadaşlarımı özlediğini söyledi. 

PAZAR YERİNDE BÜYÜK DRAM

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden PAZAR YERİNDE BÜYÜK DRAM hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ekim 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça PAZAR YERİNDE BÜYÜK DRAM haberi güncellenecektir.

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