PAZAR YERİNDE BÜYÜK DRAM

Kâğıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan baba Muhsin Karakaya, iş bulamadığı için ekonomik sıkıntıya düştü. Bir süredir kiralarını ödeyemeyen aile, ev sahipleri tarafından evden çıkarıldı. Eşyalarıyla sokakta kalan aile, aynı mahallede bir pazar yerinde kendilerine çadır kurdu. Komşuların getirdikleri yiyecekleri yediklerini belirten anne Öznur Karakaya, küçük oğlu Çağrı’nın (6) soğuktan dolayı rahatsızlandığını söyledi. İki gündür sokakta kaldıklarını anlatan baba Muhsin Karakaya da “Devletten iki ayda bir 70 lira yardım alıyoruz. Kâğıt topluyoruz, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz” dedi. Sokakta kaldıkları için başka bir ailenin yanına gitmek zorunda kalan ailenin 7 yaşındaki oğlu Çınar ise okulunu ve arkadaşlarımı özlediğini söyledi.







