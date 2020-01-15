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Ankara Haberleri: Ev kazalarına karşı anneler eğitilecek

ANKARA HABERLERİ

Ev kazalarına karşı anneler eğitilecek

Yeşim SERT KARAASLAN/AA
15.01.2020 - 10:00 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, ev kazalarının önlenmesinde alınacak tedbirlere ilişkin annelere eğitim verecek.

Yeşim SERT KARAASLAN/AA

AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından sosyal sorumluk projesi kapsamında ‘Çocuklarda En Sık Görülen Ev Kazaları ve Önlemler Rehberi’ hazırlandı. Bu yıl 2-3 bin aileye ulaşılması hedeflenen proje ile temel bilgilerin yer aldığı rehber hasta, hasta yakınları ile annelere dağıtılacak. Ev kazalarına maruz kalan çocukların yüzde 70’inin kaza olduğunda anne, baba ya da bakıcısının yanında olduğunun tespit edildiğini belirten Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak, “Biz de bu veriden yola çıkarak kazaların önlenmesinde annelere ulaşmayı amaçladık. Önce eğitim vererek kazanın olmasını engellemek, ardından da kaza anında ne yapmaları gerektiğini içeren bilgilerin yer aldığı kitapçıkla anlatmak istedik” dedi. Çakmak çocuklarda en sık boğaza yabancı cisim kaçması, suda boğulma, temizlik malzemelerinin içilmesi sonucu oluşabilen yanıklarla karşılaşıklarını aktardı.

KISA VE ANLAŞILIR OLACAK

Bu ay başlayan projenin bir yıl süreceğini söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Göllü Bahadır, “Eğitimler hem poliklinik, hem yatan hasta hem de günübirlik hizmet alan hasta yakınlarına yönelik. Kısa ve anlaşılır bir sunum yapılacak, kitapçık kendilerine verilecek ve belirli aralıklarla da telefonla bebek ve çocuk yaş grubundaki ailelere ulaşarak bilgilendirme yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. 

ÇOCUKLAR YALNIZ BIRAKILMAMALI

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı bir çalışmaya göre ev kazalarının yüzde 75’inin ev içinde gerçekleştiğini gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Ufuk Ateş, “Ev kazaları, çocuklarda ölüm nedenleri arasında ilk beşte yer alıyor” bilgisini verdi. Klinik Sorumlu Hemşiresi Gamze Gülez de “İlaçların ve temizlik malzemelerinin çocukların erişemeyeceği yerlerde olması gerekiyor. Aile bireylerinden biri olmadan bebek ve çocukların banyo gibi yerlerde tek başlarına kalmasına izin verilmemeli. Evin pencere kenarlarında masa, sandalye gibi eşyalar bulundurulmamalı” uyarısında bulundu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ev kazalarına karşı anneler eğitilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ocak 2020 tarihinde saat 10 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ev kazalarına karşı anneler eğitilecek haberi güncellenecektir.

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