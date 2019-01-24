Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı

Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Bunun üzerine yapılan operasyonda U.A. ile T.Ç., kaldıkları evde yakalandı. Tutuklanan U.A.’nın 8’i evden hırsızlık 14 suç kaydının olduğu, bir hükümlünün kaçması, bir mala zarar verme suçu işlediği, 3 suçtan mahkemelerce arandığı, ayrıca 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaydedildi. Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılan T.Ç.’nin 7’si hırsızlık, 8’i oto hırsızlığı 21 suç kaydının olduğu ve aranması olduğu belirlendi.



HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR



Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 2 bin 225 lira, 6 Dolar, bir fotoğraf makinası, bir Led televizyon, bir akıllı telefon, 2 tuşlu telefon, bir deri kayışlı kol saati, 4 altın bilezik, 6 altın yüzük, 10 gümüş yüzük, 2 küçük el feneri, 3 altın bileklik, 4 altın kolye, 2 altın bileklik, 2 altın zincir 3 çift küpe, bir altın küpe 12 gümüş kolye, 6 gümüş bileklik, 3 gümüş küpe, 33 çeşitli markalarda kol saati, 2 köstekli saat, 13 bakır süs eşyası, 15 farklı renkte tespih, 2 tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile 17 adet fişek ile hırsızlık suçlarında kullanılan tornavida, levye ve eldiven ele geçirildi.