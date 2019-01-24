Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı

Ankara Haberleri: Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı

ANKARA HABERLERİ

Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı

Fevzi KIZILKOYUN
24.01.2019 - 09:44Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri bir ay içerisinde 9 evden hırsızlık ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fevzi KIZILKOYUN

Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerine ulaştı. Bunun üzerine yapılan operasyonda U.A. ile T.Ç., kaldıkları evde yakalandı. Tutuklanan U.A.’nın 8’i evden hırsızlık 14 suç kaydının olduğu, bir hükümlünün kaçması, bir mala zarar verme suçu işlediği, 3 suçtan mahkemelerce arandığı, ayrıca 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaydedildi. Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılan T.Ç.’nin 7’si hırsızlık, 8’i oto hırsızlığı 21 suç kaydının olduğu ve aranması olduğu belirlendi.

HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 2 bin 225 lira, 6 Dolar, bir fotoğraf makinası, bir Led televizyon, bir akıllı telefon, 2 tuşlu telefon, bir deri kayışlı kol saati, 4 altın bilezik, 6 altın yüzük, 10 gümüş yüzük, 2 küçük el feneri, 3 altın bileklik, 4 altın kolye, 2 altın bileklik, 2 altın zincir 3 çift küpe, bir altın küpe 12 gümüş kolye, 6 gümüş bileklik, 3 gümüş küpe, 33 çeşitli markalarda kol saati, 2 köstekli saat, 13 bakır süs eşyası, 15 farklı renkte tespih, 2 tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile 17 adet fişek ile hırsızlık suçlarında kullanılan tornavida, levye ve eldiven ele geçirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ev farelerinin suç dosyası kabarık çıktı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız

Mansur Yavaş: Gelir sağlayacağız ama karışmayacağız

Eski yöneticinin oyunu apartmanı mağdur etti

Eski yöneticinin oyunu apartmanı mağdur etti

Parça parça dökülüyor

Parça parça dökülüyor

Gölbaşımızı geleceğe taşıyacağız

Gölbaşımızı geleceğe taşıyacağız

Gordion Müzesi’ne yakışmayan görüntü

Gordion Müzesi’ne yakışmayan görüntü

Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

Başkent’in ihracatı yüzde 16.5 arttı

Eryaman Stadı santraya hazır

Eryaman Stadı santraya hazır

Özhaseki’den Sincan’a kentsel dönüşüm sözü

Özhaseki’den Sincan’a kentsel dönüşüm sözü

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.