Etüt merkezinden tıp fakültesine

Yenimahalle Belediyesi’nin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için geçen yıl ara dönemde açtığı etüt merkezleri, yüzde 45 yerleştirme başarısı gösterdi. Merkezlerin ilk başarı hikâyelerinden birisi de Karşıyaka Etüt Merkezi’ne giden 2000 doğumlu Furkan Alp Varlı oldu. 19 yaşındaki genç, Türkiye 3 bin 581’incisi olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Beyaz önlüğünü giyen Varlı, başarısını Hürriyet Ankara’ya anlattı:

SICAK BİR ORTAM GÖRDÜM

“Babam polis memuru, görev yeri Konya’ydı, Konya Akşehir’de liseden mezun oldum. Sınava girdim, ilk sene olmadı. Sonrasında Ankara’ya taşındık. Dershanelere ve kurslara gitmiştim, biraz temel vardı, üstüne bir şeyler koymam gerekiyordu. Kuzenimin arkadaşı belediyenin etüt merkezinde hocaydı. Onlar sayesinde haberdar oldum ve kursa başladım. Lise mezun grubunun olduğu Karşıyaka Etüt Merkezi’ne gittim. Konya’dan gelmiştim, fazla bir arkadaş grubum da yoktu. Hem arkadaşlarımdan hem de hocalarımdan çok sıcak bir ortam gördüm.

STRESİMİ BURADA YENDİM

Çok stresliydim, çok heyecanlıydım. Bunu yenmemdeki etken etüt merkezimdeki hocalarım oldu. Onlarla beraber süreci atlattık. 4 ay boyunca son eksikliklerimi tamamladım, soru çözümü ağırlıklı çalıştım. Telefonla aradığımda ulaşabildim, hocalarımın yanlarına gittiğim zaman hemen ilgilenip yardımcı oldular. Kurs dışı etkinliklerimiz de oldu. Burada sınav stresimizi azalttılar. Bir aile gibiydik. Merkezden çok memnundum. Bana özellikle manevi katkısı çok oldu.

ÖN YARGILARI OLMASIN

Daha önce dershaneye de gittim, inanılmaz kalabalık. Bin-bin 500 kişilik bir ortam. Soru çözümünde inanılmaz kuyruklar oluyor. Dershanede göremediğiniz imkânı burada daha çok görebiliyorsunuz. Fethi başkanımızın ve hocalarımın desteğiyle başardım. Katkıları çok büyük çok teşekkür ediyorum emekleri için. Buraya karşı bir ön yargıları olmasın, sınava hazırlanan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Ailemin de tekrar doğu görevi çıktı, Van’a gittiler. Ankara’da dedemlerle kalıyorum. Eğitimime devam ediyorum.”

HEDEFİM 5 BİN ÇOCUĞUMUZA SAHİP ÇIKMAK

Yenimahalle Belediyesi olarak açtıkları etüt merkezleri sayesinde devlet okullarında okuyan çocuklarla özel okullarda okuyan çocukların şartlarını eşitlemek istediklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu yıl kurslarda 5 bin çocuğa eğitim vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Başkan Yaşar şunları söyledi: “Geçen sene ara dönemde etüt merkezlerini açtık. Bu sene ise tam anlamıyla başladık. Şu anda dört tane var, altıya çıkaracağız. Hedefim bu sene 5 bin çocuğumuza sahip çıkmak. İstiyorum ki Yenimahalle’nin çocukları daha iyi yerleri kazansınlar. Daha iyi bürokratlar, ekonomistler, diplomatlar, doktorlar, mühendisler, mimarlar, iş insanları Yenimahalle’den çıksın. Bu kurslar tamamen ücretsiz.

EKTİĞİMİZ TOHUM YEŞERDİ

Kaynak kitaplarını da sağlıyoruz. Geçen sene acemilik dönemimizdi. Ona rağmen eğitim verdiğimiz çocuklarımızın yüzde 45’i iyi fakülteleri kazanmışlar. Devletin yerleştirme oranı yüzde 10-15. Ektiğimiz tohum yeşerdi. Bu sene hedefimiz 45’i 60’lara çıkarmak. Dershaneler de bile böyle bir ortam yok. Fiziksel imkânları çok iyi, derme çatma değil, binalarını da özel yapıyoruz. Tüm öğrencilerin katıldığı genel sınav provası yapılıyor. Rehberlik hizmeti veriliyor. Çocuklar da başarılı oldukça göğsümüz kabarıyor. Furkan Alp de göğsümüzü kabartan bir öğrencimiz. Yenimahalle’de sınava hazırlandı, yine bizim sınırlarımızdaki Gazi Üniversitesi’ni kazandı. İnşallah iyi bir doktor olur ve memleketine hizmet eder.”

6’NCI SINIFTAN MEZUNLARA KADAR EĞİTİM VAR

Yenimahalle’de şu anda 4 etüt merkezinde lise ve üniversiteye hazırlık kursları veriliyor. Demetevler’de 6-7-8’nci sınıflardan 810 öğrenci, Batıkent’te 6-7-8’nci sınıflardan 340 öğrenci, Ragıp Tüzün’de 9-10-11-12’nci sınıf ve mezunlardan 330 kişi, Karşıyaka Mahallesi’nde ise 9-10-11-12’nci sınıf ve mezunlardan 450 kişi eğitim görüyor.