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Ankara Haberleri: Etimesgut’un altyapı sorunu çözülecek

ANKARA HABERLERİ

Etimesgut’un altyapı sorunu çözülecek

Hürriyet Haber
26.06.2019 - 15:52Son Güncelleme :

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Serhan Yıldız ve dernek üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. İş dünyasının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak, “Ankara için birlikte çalışalım” dedi.

Hürriyet Haber

Başkent’te altyapıdan üstyapıya kadar birçok projede ortak akılla çalışmak istediklerini belirten Başkan Yavaş, sağanak yağış sonrası Etimesgut’ta yaşanan su taşkınlarıyla ilgili ilçede altyapı sorununu çözeceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

BU YAZ İHALEYE ÇIKACAĞIZ

“Kendi evimin su bastığını düşünüyorum. Ne hale gelir insan. Bu empatiyi yaptığınız zaman, yaşanan sorunu gidermek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Etimesgut’a gittim ve orada 4. kez böyle bir felaketin yaşandığını öğrendim. Burası için bu yaz ihaleye çıkacağız. Kaç paraya mal olursa olsun bir daha burasını sel basmayacak. İklim koşullarına bağlı olarak bu tür yağışlar devam edecek ama biz de altyapıyı güçlendirerek karşı koymaya çalışacağız.”

Etimesgut’un altyapı sorunu çözülecek


FİKİRLERİ ÖNEMSİYORUZ

Sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini önemsiyoruz. Çeşitli konularda farklı görüşlere ait fikirleri olanları bir araya getiriyoruz, istiyoruz ki bize yol göstersinler, biz de yapalım. Böylece kentin bir sorununu aşmış olalım. Şehrimizde birçok konuda gönüllü olmak isteyen, fikirlerini bizlerle paylaşmak isteyen çok sayıda insan olduğuna inanıyoruz. Bu potansiyeli karşılıklı kullanarak, birlikte hareket etmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin bir araya gelerek kurduğu kuruluşlara ihtiyacımız var. Sizlerden her konuda yardım isteyeceğiz. Ben yaptım oldu anlayışımız yok. Geçmiş dönemlere ait örneklerden yola çıkarak, önemli yatırımlarla ilgili kendim karar almak istemiyorum. Bu tür konuları halka açacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Etimesgut’un altyapı sorunu çözülecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2019 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Etimesgut’un altyapı sorunu çözülecek haberi güncellenecektir.

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