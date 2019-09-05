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Ankara Haberleri: Eti-Park devredildi

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Eti-Park devredildi

Murat YILMAZ
05.09.2019 - 14:43Son Güncelleme :

Etimesgut Belediyesi, ilçe merkezinde 11 yıldır atıl duran Etimesgut Belediyesi İş ve Ticaret Merkezi’ni (Eti-Park) Yapracık’taki arsalara karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile takas etti. Bakanlık tarafından Adalet Bakanlığı’na tahsis edilmesi planlanan binada adli ve idari yargı hizmetleri bir araya toplanacak.

Murat YILMAZ

Etimesgut İstasyon Mahallesi’nde 11 yıldır karkas halde bekleyen 12 bin metrekarelik Etimesgut Belediyesi İş ve Ticaret Merkezi’nin (Eti-Park) tapusu Maliye Hazinesi’ne geçti. Etimesgut Belediyesi, binayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile takas etti. Bakanlık binanın tapusunu Maliye Hazinesi’ne alırken, bunun karşılığında Yapracık Mahallesi’nde hazineye ait 93 milyon 232 bin 120 TL değerindeki arsaların tapu kaydını Etimesgut Belediyesi’nin üzerine yaptı.

ADALET BAKANLIĞI’NA TAHSİS

Takas konusunda tapu işlemleri tamamlandı ve işlem resmileşti. Takas işleminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binayı Adalet Bakanlığı’na tahsis etmesi planlanıyor. Adalet Bakanlığı da binada gerekli inşaat çalışmalarını yaparak adli idari yargı hizmetlerini bir araya toplayacak.

DEMİREL’DEN MECLİS’E BİLGİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, takas işlemiyle ilgili olarak bu ayki toplantıda Belediye Meclisi’ni bilgilendirdi. Demirel, Adalet Bakanlığı’nın adli ve idari yargı hizmetlerinin bir araya toplanması amacıyla iş merkezi binasını belediyeden talep ettiğini belirterek, binayı bedeli karşılığında verebileceklerini bakanlık yetkililerine aktardıklarını söyledi. Bakanlığın bedeli karşılığında takas işlemini uygun gördüğünü ifade etti.

Eti-Park devredildi

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eti-Park devredildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Eylül 2019 tarihinde saat 14 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eti-Park devredildi haberi güncellenecektir.

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