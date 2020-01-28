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Ankara Haberleri: Eşsiz kar manzaları eşliğinde yürüdüler

ANKARA HABERLERİ

Eşsiz kar manzaları eşliğinde yürüdüler

Hürriyet Haber
28.01.2020 - 09:24 |Son Güncelleme :

Kahramankazan Belediyesi’nce sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek için “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi. 1250 metre yükseklikte ormanlık alanda gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.

Hürriyet Haber

Spor alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, örnek bir etkinliğe daha imza attı. Belediye ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporun sağlıklı yaşama faydasına dikkati çekmek için “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenledi.

Eşsiz kar manzaları eşliğinde yürüdüler

SÜRSEFA ORMANI’NDA DOSTLARIMIZI BESLEDİ

Kılıçlar Mahallesi’ndeki Sürsefa Ormanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır’ın da aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karlı alanda gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Sürsefa Ormanı’nın 1250 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı. Yürüyüşe katılanlar burada etkinliğin ismini taşıyan pankart ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Oğuz, yürüyüş sırasında yanlarına gelen bir sokak köpeğini de elleriyle besledi.

FARKINDALIK İÇİN YÜRÜDÜK

Başkan Oğuz, sporcu bir ilçe olduklarını belirterek, spor alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 55 bin nüfuslu bir ilçe olmalarına rağmen, ilçelerinde 1500 lisanslı, 5000 de aktif sporcu bulunduğunu söyleyen Oğuz, “Sağlıklı bir yaşam için spor olmazsa olmazlardandır. Yürüyüşü bu konuda farkındalık oluşturmak için düzenledik. Yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eşsiz kar manzaları eşliğinde yürüdüler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ocak 2020 tarihinde saat 09 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eşsiz kar manzaları eşliğinde yürüdüler haberi güncellenecektir.

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