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Ankara Haberleri: Esnafın isteğini başımıza taç ederiz

ANKARA HABERLERİ

Esnafın isteğini başımıza taç ederiz

Murat YILMAZ
19.03.2019 - 09:12Son Güncelleme :

Esnaf bir aileden geldiğini söyleyen Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki, “Esnaf arkadaşlarımızın hamisi olacak tek yer var, o da belediyeler, inşallah biz buna talibiz. En ufacık sıkıntınız, sorununuz, istekleriniz olduğunda başımıza taç ederiz” dedi.

Murat YILMAZ

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün Şaşmaz ile Başkent oto sanayi sitelerini ziyaret etti. Esnafları da ziyaret eden Özhaseki yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

SİZLERİN DUASINI ALMAK İÇİN GELDİM

“Benim babam da dedem de esnaftı. Onların dedeleri, babaları da esnafmış. Esnaflık kültürünü az çok biliyorum. Bizim toplumumuzun temel direği esnafı kardeşlerimiz. Ama üzülerek söyleyeyim en korunaksız olan grup da, ne yazık ki yine esnaf arkadaşlarımız. Esnaf arkadaşlarımızın hamisi olacak tek yer var o da belediyeler, inşallah biz buna talibiz. En ufacık sıkıntınız, sorununuz, istekleriniz olduğunda başımıza taç ederiz. Esnaflığın ne olduğunu biliyoruz. Bu kültürde büyüyenlerin, insanlara hizmet edenlerin yerel yönetimlerce korunup kollanması gerekiyor. Senelerce bunu yaptım. Kayseri’yi arayıp değerli başkanımız da beni sormuş. Evet, bütün esnaf odası başkanı arkadaşlarda benim şahsi telefonum vardı gece yarısı olduğunda en ufacık sorunu olan bir arkadaşımız beni arardı. Bundan dolayı çok dua aldım, şimdi burada sizlerin duasını almak için geldim.”

BU PİS İŞLERİNE BİZİ SOKMA

Rakibi Mansur Yavaş ile ilgili konuşulan ‘sahte senet suçlamaları’na da değinen Özhaseki “Bu pis işlerine bizi sokma. Biz burada yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. 12 günümüz kaldı. Stratejimiz taktiğimiz şu; biz yine doğruları söyleyeceğiz, Ankara’ya katacağımız değerleri söyleyeceğiz. Ticareti, sanayiyi, nasıl büyüteceğimizi söyleyeceğiz. Dersimize çalıştık, ne yapacağımızı biliyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta iş başına geldiğimizde hepsini yaparız. Ankara kültürde, sanatta, sporda, ticarette, sanayide gözde bir kent olur, bunun yolları belli bizim de tecrübemiz var” ifadelerini kullandı.

ALTYAPILARI YAPACAĞIZ

Özhaseki site esnafının altyapı talepleri ile ilgili ise, “Benim belediyecilik anlayışımda elbette bu altyapıları yapmak var. Tabi yapacağız bizim vazifemiz bu. Başkanımızın rica etmesine gerek yok emir kabul ederiz burayı da yaparız, hiç endişeniz olmasın. Belediyeler zaten bunun için var” dedi.

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