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Ankara Haberleri: Esnafı mal sahibi yapmaya hazırız

ANKARA HABERLERİ

Esnafı mal sahibi yapmaya hazırız

Sedat CENİKLİ
01.03.2019 - 09:42Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Toptancı Hali, Otonomi ve Maltepe Pazarı’nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. 

Sedat CENİKLİ

Ziyaretleri sırasında Yavaş’a, İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. Yavaş, özetle şöyle konuştu:

“Bu sürdürülebilir olmayan tanzim satışlarının, ileride tekrar etmemesi için Ankara’da tarımı destekleyeceğiz. Kızılırmak suyu yakında boşa çıkacak. Bununla Gölbaşı ve Balâ arasındaki bin kilometrekarelik bir yeri sulu tarım için tarıma açacağız. Nakliye işi azalacak, üretici para kazanacak, ürün Ankara Hali’ne daha ucuza gelecek. Ankaralı meyve ve sebzeyi daha ucuza yiyecek. Çubuk’a kadar metro projesi, Gar’dan başlamak üzere Acıbadem, Aktaş, Gülveren, Ulubey, Solfasol, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Otonomi aynı zamanda fuar alanından geçecek.

MALTEPE PAZARI EN GÜZEL YERE TAŞINACAK

Anafartalar Çarşı ve İtfaiye Meydanı’nın yıkımlarından, biz oralardaki esnaflarımızı ziyaret ettikten sonra vazgeçtiler. Umudum odur ki biz ziyaret ettikten sonra, sizlerin oyuna talip olmak için belki buranın problemini de çözerler. Oldu ya yıkarlarsa da merak etmeyin, Allah nasip ederse ayın 1’inden sonra Maltepe Pazarı esnafının tamamını Ankara’nın en güzel yerine taşımaya, üstelik mal sahibi yapmaya da hazırız. Esnafı, OSB’leri, tarımı, üretimi artırmak adına ne varsa hepsine destek vereceğiz. Birinci önceliğimiz ve en büyük projemiz odur.”

FARK ÇOK KAPATAMAZLAR

Yavaş, Cumhur İttifakı’nın Adayı Mehmet Özhaseki’nin anket sonuçlarıyla ilgili “İşin başından beri umutluyum. Karşı taraftan insanlar yöneldikçe özellikle CHP’li seçmen bizim projelerimize ilgi gösterdikçe daha çok umutlanıyoruz” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

“Umudum var’ cümlesi bile ‘Geriden geldim, belki ileri geçerim’ anlamı taşıyor. Yani fark çok. Kapatabileceklerine inanmıyorum. Çünkü bu şekilde sorunu olan insanlarla alakaları kalmadı.”

YÜZDE 100 ANKARA

Ayrıca Yavaş’ın, “Başkentimizin 100. yılına 100 proje” sloganıyla hazırladığı ve daha önce kendi adıyla açılan www.mansuryavas.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan projelerinin yer aldığı “Yüzde 100 Ankara” başlıklı broşürünün dağıtımı da başladı. CHP’nin yerel yönetimlere ilişkin 12 maddelik bildirgesinin de yer aldığı broşürde, Yavaş’ın Ankara için hazırladığı 100 projesi tanıtılıyor. Öne çıkan projelerden bazıları şunlar:

* 1 Ankaray, 4 metro, 4 metrobüs hattı ile bisiklet yolları.

* Öğrencilere aylık 52 binişlik bilet hediyesi.

* Gezici köy kütüphaneleri ve ingilizce eğitim köyü.

* Bereket Kart, Hemşehri Kart ve Olimpik Kart projeleri.

* Damızlık düve dağıtımı, Ankara Keçisi ve Tiftik yünü projeleri.

* Ulus Koruma, İpek Yolu, 81 İl Anadolu Kültür Bahçesi, Saraçoğlu Kültür Sanat Mahallesi projeleri.

* ‘Ulus’tan Sıhhiye’ye uzanan’ ve ‘Yenişehir-Kızılay-Saraçoğlu-Anıtkabir arası’ kültür turizm aksları.

* Atapark, AOÇ, Yeşil Kuşak projeleri.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Esnafı mal sahibi yapmaya hazırız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mart 2019 tarihinde saat 09 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Esnafı mal sahibi yapmaya hazırız haberi güncellenecektir.

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