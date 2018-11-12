Esnafa kapım açık

VALİ VASİP ŞAHİN: GÖREVİMİZ ÖNÜNÜZÜ AÇMAK ENGEL OLMAMAK

Ankara’da faaliyet gösteren oda ve borsaların müşterek toplantısı Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde dün gerçekleştirildi. Göreve yeni başlayan Ankara Valisi Vasip Şahin de kentte katıldığı ilk toplantıda oda ve borsaların temsilcileriyle bir araya geldi. Kendisinin de tüccar bir aileden geldiğini belirten Vali Şahin özetle şunları söyledi:

“Ankara’da ilk toplantıyı hem Ankara’nın hem ülkemizini ekonomisini sanayisini ticaretini tarımını ve hayvancılığını sırtlayan bir ekiple ilk buluşmayı yapmış olmak benim için çok anlamlı, güzel ve ayrıcalıklı oldu.

ÖZEL BİR SAYGI DUYUYORUM

Benim hayatta en büyük şanslarımdan biri bir tacir evladı olmam, o esnaf ve tüccarların arasında çocukluğumun ve gençliğimin geçmiş olmasıydı. Herhangi bir fakülteden daha fazla orada bilgi aldım ve o ortamda şekillendim. Onun için sizlere özel bir saygı duyuyorum. Bizim esnaflığımız hem eğitim hem de terbiye okuludur. Çalıştığım her yerde böyle baktım. Yalnızlığımı gidermek istediğimde mutlaka bir esnafın bir tüccarın yanına giderek onun bir çayını içtim ve onunla sohbet ederek onun hasbihal ederek o günün kendimce olan sıkıntısını dağıtmış oldum.

KAPIM SONSUZA KADAR AÇIK

Kendimi o kadar yakın hissediyorum. Onun için bir vali olarak sizlere kapım sonsuza kadar açık. Ülkedeki birçok sorunu sırtlandınız. Daha önce devletin sırtında olan istihdam görevini sizler aldınız. Üretim görevini sizler üzerinize aldınız. Ülkenin ihracatının artırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi görevini de devletin üzerinden sizler aldınız. Devlete ve devletin temsilcisi olarak bizlere düşen görev de belki sizlerin sadece önünüzdeki engelleri kaldırmak, önünüzü açmak, mümkünse de size engel olmamak.”

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