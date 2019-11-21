Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor

Konutkent, Yaşamkent ile Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmalarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “7/24 esasına dayalı olarak sürdürülen çalışmalar hızla ilerlerken, kısa sürede tamamlanması planlanan alt geçitlerin hizmete açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak” açıklaması yaptı. ABB’den yapılan açıklamaya göre, alt geçitlerin açılmasıyla birlikte Konutkent ve Yaşamkent bölgelerine giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar, alt geçitler üzerinde yer alacak dönel kavşaklar sayesinde kontrollü dönüş yapabilecek. Trafik yoğunluğunu azaltması planlanan üç alt geçitle birlikte ayrıca Başkent Üniversitesi girişinde yapılacak U dönüşü alt geçidi ile şehir merkezi yönünde hızlı ulaşım gerçekleşmesi hedefleniyor.

YAYA GEÇİDİ DE YAPILIYOR

Başkent Üniversitesi önüne yapılan araç alt geçidinin yanı sıra yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için yaya alt geçidi yapım çalışmaları da devam ediyor.

Konutkent, Yaşamkent ile Başkent Üniversitesi önünde süren çalışmaların ne zaman biteceği merak ediliyor.