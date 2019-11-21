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Ankara Haberleri: Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor

ANKARA HABERLERİ

Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor

Hürriyet Haber
21.11.2019 - 09:06 |Son Güncelleme :

Başkent’te trafiği rahatlatmak amacıyla Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerindeki üç noktada alt geçit çalışması devam ediyor.

Hürriyet Haber

Konutkent, Yaşamkent ile Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmalarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “7/24 esasına dayalı olarak sürdürülen çalışmalar hızla ilerlerken, kısa sürede tamamlanması planlanan alt geçitlerin hizmete açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak” açıklaması yaptı. ABB’den yapılan açıklamaya göre, alt geçitlerin açılmasıyla birlikte Konutkent ve Yaşamkent bölgelerine giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar, alt geçitler üzerinde yer alacak dönel kavşaklar sayesinde kontrollü dönüş yapabilecek. Trafik yoğunluğunu azaltması planlanan üç alt geçitle birlikte ayrıca Başkent Üniversitesi girişinde yapılacak U dönüşü alt geçidi ile şehir merkezi yönünde hızlı ulaşım gerçekleşmesi hedefleniyor.

YAYA GEÇİDİ DE YAPILIYOR

Başkent Üniversitesi önüne yapılan araç alt geçidinin yanı sıra yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için yaya alt geçidi yapım çalışmaları da devam ediyor.

Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor

Konutkent, Yaşamkent ile Başkent Üniversitesi önünde süren çalışmaların ne zaman biteceği merak ediliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eskişehir Yolu’nda alt geçit çalışmaları devam ediyor haberi güncellenecektir.

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