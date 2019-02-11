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Ankara Haberleri: Eskişehir Yolu Kaldırım ve yama bekliyor

ANKARA HABERLERİ

Eskişehir Yolu Kaldırım ve yama bekliyor

Sedat CENİKLİ
11.02.2019 - 09:14Son Güncelleme :

Uzun süredir asfalt atılmayı ve kaldırım yapılmayı bekleyen Eskişehir Yolu’nun 1.5 kilometrelik bölümünde yayalar, toprak kaplı yoldan yürüyor. Sürücüler ise yola savrulan taş ve toprak yüzünden zor anlar yaşıyor.

Sedat CENİKLİ

Eskişehir Yolu’nda, merkez istikamette Bilkent Kavşağı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasındaki 1.5 kilometrelik yolda 2017’nin yaz aylarında altyapı çalışması yapıldı. Emniyet şeridinin kaldırımla birleştiği bölümde yolun yaklaşık bir metre genişliğindeki kısmı kazılarak yapılan çalışma sırasında kaldırımlar da kaldırıldı. Çalışma kısa sürede sona erip, kazılan alanların üzerine beton dökülse de asfalt yenilenmedi ve kaldırım tekrar yapılmadı. Aradan geçen sürede beton da parçalandığından, yola toprak savrulmaya başladı.

KAZA TEHLİKESİNE NEDEN OLUYOR

Kentin ana arterlerinden birinde yaşanan bu durum, trafikte hem sürücüler hem de yayalar için kaza tehlikesine neden oluyor. Araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler yola savrulan toprak ve taşlar yüzünden zor anlar yaşıyor. Yayalar ise, yolun belli bölümünde kaldırım olmadığı için araçların süratle ilerlediği yoldan yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşlar asfaltın yenilenmesini ve kaldırılanın yerine yeni kaldırım yapılmasını istiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eskişehir Yolu Kaldırım ve yama bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Şubat 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eskişehir Yolu Kaldırım ve yama bekliyor haberi güncellenecektir.

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