Eskişehir Yolu Kaldırım ve yama bekliyor

Eskişehir Yolu’nda, merkez istikamette Bilkent Kavşağı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasındaki 1.5 kilometrelik yolda 2017’nin yaz aylarında altyapı çalışması yapıldı. Emniyet şeridinin kaldırımla birleştiği bölümde yolun yaklaşık bir metre genişliğindeki kısmı kazılarak yapılan çalışma sırasında kaldırımlar da kaldırıldı. Çalışma kısa sürede sona erip, kazılan alanların üzerine beton dökülse de asfalt yenilenmedi ve kaldırım tekrar yapılmadı. Aradan geçen sürede beton da parçalandığından, yola toprak savrulmaya başladı.



KAZA TEHLİKESİNE NEDEN OLUYOR



Kentin ana arterlerinden birinde yaşanan bu durum, trafikte hem sürücüler hem de yayalar için kaza tehlikesine neden oluyor. Araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler yola savrulan toprak ve taşlar yüzünden zor anlar yaşıyor. Yayalar ise, yolun belli bölümünde kaldırım olmadığı için araçların süratle ilerlediği yoldan yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşlar asfaltın yenilenmesini ve kaldırılanın yerine yeni kaldırım yapılmasını istiyor.