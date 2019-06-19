Eski üst geçitler sökülüyor

İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılan caddede yoğun bir mesai yaptı. Belediye, ikinci olarak Necatibey Caddesi’ndeki üst geçidi de önümüzdeki günlerde kaldıracak. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üst geçitlerin olduğu yerlere trafik lambaları eklenerek sinyalize edilecek, yaya geçişleri sağlanacak.