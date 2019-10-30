Eski MİT arazisine Adalet Sarayı

Ankara Adliyesi'nde düzenlenen törende Bakan Gül yaptığı konuşmada, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi ile sadece bir bina değil, çok yönlü ve bütün ihtiyaçlara cevap veren bir kampüs amaçladıklarını söyledi. Gül, Ankara'nın Cumhuriyet’in 100'üncü yılında hem başkent olmanın şanına hem de adalet kavramının ağırlığına yakışan bir adliye kampüsüne kavuşmuş olacağını ifade etti. Yeni adliye binasını Yenimahalle bulunan eski MİT arazisinin 250 dönümlük kısmına yapmayı planladıklarını aktaran Gül, yeni adliye binasının Ankaralıların kolay ulaşabileceği bir yerde olduğunu vurguladı. Kullanılan mevcut adliye binasının 90 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydeden Gül, şu bilgileri verdi:

KULLANIM ALANI 500 BİN METREKARE

“Ankara'da yargısal hizmetler bazıları kiralık olmak üzere altı farklı yerde sunulmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 150 bin metrekaredir. Yeni projemizde ise adliye binasının toplam kullanım alanının 500 bin metrekare olmasını planlıyoruz. Yeni mimari anlayışla vatandaşın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için adımlar atıyoruz. Projemizde hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, cumhuriyet başsavcılığı ve icra dairelerini aynı kampüs içerisinde ancak ayrı bloklarda projelendirdik. Böylece hakim ve savcılarımız, adliye personelimiz avukatlarımız ve vatandaşımız için erişim kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlamış olacağız.”

ENERJİ VERİMLİ VE SIFIR ATIK UYUMLU

Projenin ihale ve inşasını süratle tamamlayacaklarının altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şöyle devam etti: “Ankara Adalet Sarayı’mızın uygulama projelerini, alanının en iyi uzmanlarından oluşan bir proje grubuyla yürüteceğiz. El birliğiyle 2023 vizyonumuza yakışır bir adalet sarayını, başkentimize kazandırmış olacağız. Bakanlık olarak yeni Ankara Adalet Sarayı’mızın da medeniyetimizin mimari ve estetik anlayışına uygun, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu bir bina olması için gereken tüm gayreti göstereceğimizi sizlerin huzurunda belirtmek isterim.” Bakan Kurum, Ankara'nın kamu binaları, millet bahçeleri, ekolojik koridorları, kentsel dönüşüm çalışmaları, sokak sağlıklaştırma projeleri, tarihi kent meydanları ve temiz gölleriyle Cumhuriyet’in 100. yılında çok daha güzel bir başkent olacağını sözlerine ekledi.