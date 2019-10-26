Eski dostlar sahne alıyor

Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurulun ilk toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenirken, 31 Ekim’de yapılacak ikinci toplantı öncesinde, kulisler hareketlendi. 7 yıldır kulüp başkanlığını yürüten, bu süreçte, takımı 2. Ligden, Süper Lige taşıyan mevcut başkan Mehmet Yiğiner, hem kulübün ekonomik durumu hem de taraftarlarla yaşadığı tartışmaların ardından yıprandı. Transfer yasağını kaldıramayan sarı-lacivertliler, Süper Ligdeki diğer kulüplerin aksine borçlarını yapılandıramayınca, başkan Yiğiner’in eli iyice zayıfladı. Son dönemde yalnız kalan Yiğiner ve ekibi, özellikle başta MKE olmak üzere diğer kuruluşlardan gerekli desteği göremedi. Parasal anlamda yaşanan sorun ve ortada dolaşan bir iddia, olağanüstü genel kurulun bir çıkış noktası olarak değerlendirmesinin yolunu açtı. Ankaragücü’nün, bu yönetim zamanında transfer edilen bazı oyunculara alacaklarını ödeyemediği, futbolcuların FIFA’da dava açtığı, Kasım ayının ilk haftasında yüklü miktarda ödeme yapılmaması durumunda, eksi puan cezasının kapıda olduğu öğrenildi.

SÜRPRİZ İSİMLER ÖNE ÇIKTI

Ankaragücü’nde geride kalan sezonun bitimi ile birlikte başlayan kongre sürecinde başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Murat Ağcabağ, 30 Temmuz’da yapılan genel kurul öncesinde ekibini hazırlayıp, daha kararlı bir irade ortaya koyarken, son dönemde, etkisi azalmış gibi duruyor. Bir önceki seçime liste yapan Ağcabağ, beraber yürüdüğü arkadaşları, tüzük gereği kongre üyesi olmadığı ve yönetim tarafından bu işlem yerine getirilmediği için son anda seçime girmemişti. O dönem çok tartışılan konu, Yiğiner ve ekibinin, Ağcabağ’ın yönetime almak istediği arkadaşlarından, kişi başına 500 bin TL üyelik aidatı istemesi olmuştu. Temmuz öncesi dönemde sarı-lacivertli taraftarın büyük desteğini arkasına almış görünen Ağcabağ’ın, yanında yer alan isimlerin başında eski yöneticilerden Abdullah Karaata bulunuyor.

GAZİ KANDAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Mehmet Yiğiner ile birlikte geçmişte aynı yönetimde yer alan Osman Gazi Kandaş, 30 Temmuz’da yapılan kongre öncesinde, yeniden görev yapmayacağını belirtmişti. Son dönemde başkan adaylığı için adı öne çıkan Kandaş’ın, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde yürüttüğü çalışmalarda destek bulduğu ve önemli yol aldığı, sonrasında da listesini oluşturmaya başladığı ileri sürülüyor. Bu aşamada, mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile 7 yıla yakın bir süre Ankaragücü yönetiminde yer alan ve başkan vekilliği görevini üstlenen Osman Gazi Kandaş önceki gün önce sabah saatlerinde Beştepe Tesisleri’nde, ardından da akşam saatlerinde Kandaş’ın işyerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Kandaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, Mehmet Yiğiner olduğu sürece aday olmayacağını belirtmişti.

MERT VE ACAR’DAN SESSİZ ATAK

Hem Cemal Aydın hem de Cengiz Topel Yıldırım’ın başkanlığı döneminde kulüp basın sözcülüğü görevini yürüten, Mehmet Yiğiner göreve ilk geldiğinde yönetiminde yer alan Fatih Mert’in, Yiğiner yönetiminde beraber çalıştığı yol arkadaşı Tamer Acar ile birlikte liste oluşturmak için nabız yokladığı iddia ediliyor. Ankaragücü tribünlerinden gelen isimlerden biri olan Fatih Mert ile aynı zamanda iş ortağı olan arkadaşı Tamer Acar, Yiğiner ile çalıştıkları dönem, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeni ile yönetimden ayrılmıştı.

Tamer Acar’ın yanı sıra iş adamı Faruk Koca ile birlikte hareket eden Fatih Mert’in, uzlaşı sağlanması ve destek alınması konusunda hem kendilerini maddi anlamda güçlendirecek hem de manevi anlamda yanlarında olacak isimlerle görüşeceği belirtiliyor.

BİRİKEN BORÇLAR ENDİŞE VERİCİ

Ankaragücü mevcut başkanı Mehmet Yiğiner, kısa süre önce, kulübün borcunun 200 milyon TL civarında olduğunu açıklamıştı. Son dönemde FIFA’da açılan yeni davalar, transfer yasağının açılması için paraya gereksinim duyulması, şu an kadroda yer alan oyuncuların alacakları, eksi puan cezası tehditi ve mevut delege yapısının Yiğiner’i işaret etmesi, diğer adaylarının önünde soru işareti olarak duruyor.

Geride kalan günlerde FIFA, yabancı oyuncuların ödemelerindeki aksamalar nedeniyle Ankaragücü’ne altyapıya transfer yasağı getirmişti.

CEZA YAĞMURU

Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Ankaragücü’ne, Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle ağır cezalar kesti. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlara, maça girmeme cezası gelirken, saha olayları nedeniyle 24 bin, merdiven boşlukları nedeniyle de 25 bin lira ceza verildi. Maçta kırmızı kart gören kaptan Sedat Ağçay ise hakeme yönelik hakareti nedeniyle, 3 maç ve 13 bin TL ceza aldı.