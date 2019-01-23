Eryaman Stadı santraya hazır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve A.Gücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile birlikte Eryaman Stadı’nda önceki akşam incelemelerde bulundu. Stadın Süper Lig’de 19. haftada oynanacak Ankaragücü - A. Alanyaspor maçı ile hizmete açılacağını dile getiren Kasapoğlu, yeni tesisisin Ankara’ya, kulüplere hayırlı olmasını diledi.

AÇILIŞ PAZARTESİ ANTRENMAN CUMARTESİ

Dört dörtlük stadı, hep birlikte gezdiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Stat, inşallah pazartesi günkü A.Gücü-Alanya maçına ev sahipliği yapacak. Stadın bugünlere gelmesinde emeği geçen çalışma ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Son teknik konulardaki takibi ve öncülüğü ile sayın Cumhurbaşkanımızın çok emeği var. Kendilerine şükran ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir teşekkür de Ankara’ya ilgisi hepimizin malumu Mehmet Özhaseki’ye. Son süreçte bize çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara’ya yönelik projelerini biz de bakanlık olarak, destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında çok güzel projelerimiz var. Ankaramıza, Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçların oynanması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun.”

Kasapoğlu, A.Gücü’nün statta cumartesi günü ilk antrenmanını yapacağını söyledi.

AYLARDIR İÇERİDE MAÇ YAPAMIYORDU

AK Parti Ankara BŞB adayı Mehmet Özhaseki ise A.Gücü’nün, Ankara’nın gururu, en önde takımı olduğunu vurgulayıp, şunları söyledi:

“Bir taraftan içimizi yakan bir olay vardı. A.Gücü aylardır içeride maç yapamıyordu. Takım, deplasmanlara gidiyor, taraftar zorluk çekiyordu. Büyük çoğunluğu gidemiyordu. A.Gücü, başkentte oynayamamanın zorluğunu yaşıyordu. Stat yapılmış ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için epeyce fedakarlık edilmiş. Başta belediyemiz olmak üzere müteahhit firmamızın eline sağlık. Gelinen noktada bir takım ihtilaflar vardı, bu ihtilaflar çözülemediği için de anahtar bakanlığımıza teslim edilemiyordu.”

BÜTÜN TAKIMLAR BU STADI KULLANACAK

“O zaman da bakanlığımız teslim edilemeyen bir statta maç veremiyordu. İçeride eksiklikleri görüp oynanabilir raporu veremiyordu. Böyle sıkıntılar vardı. Gerek bakanlığım döneminde gerekse devam eden süreçte, adaylığım döneminde, bakanlığın projelerini takip eden birisi olarak bu konuyu da bildiğim için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benim hakem olmamı, komisyonlara başkanlık etmemi istedi. Geldiğimiz noktada en son sağ olsun müteahhit firmamız bakanlığımıza anahtarı teslim etti. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek. Bundan sonra A.Gücü maçlarını burada oynayacak. İnşallah biz de sonuna kadar destekleyeceğiz. Ankara başkent ama sporda ne yazık ki şampiyon olamadı. Şimdi bunu yapma sırası. A.Gücü başkanımıza destek verme sırası. Ankara halkının da takımı en üstlerde görmeye hakkı var diye düşünüyoruz. Ankara’daki bütün takımlar bu stadı kullanacak. Çim zemin, bazen haftada bir maçı kaldırır bazen iki maçı. Bazen de kaldırmayabilir. Ona göre federasyonumuz ayarlayacaktır. Ben, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da stadı kullanacak diye biliyorum.”

19 MAYIS’A 1 MİLYARLIK PROJE

19 Mayıs Stadı’nın yerine yapılacak projeye ilişkin de konuşan Özhaseki, şu bilgileri verdi:

“Bu proje, Kadir Kas Stadyumu’nu çizdirdiğimiz delikanlıya ait. Muhteşem bir kompleks. Sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil. 26 branşta ayrı ayrı spor yapılabilecek, binlerce Ankaralı gencin gelip istifade edebileceği bir kompleks. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanımızı da davet ederek bizim de olduğumuz ortamlarda buranın bir an önce ihalesinin yapılmasını istedi. Yaklaşık 1 Milyar liralık bir proje. Evet, bu stat ihtiyaca şimdilik cevap verecek. Takımlarımız burayı kullanacak. Bu iyi oldu ama asıl önemli olan kalıcı eser 19 Mayıs Stadı’nın yerine yapılacak kompleks. İnşallah o ortaya çıkarsa Türkiye’nin en güzel stadı olacak. Başkente yakışır bir stat olacak. Herkes ona bakıp bu eserle inşallah iftihar edecek.”

KULÜP BAŞKANLIĞI ÇİLELİDİR

A.GÜCÜ Başkanı Mehmet Yiğiner’e de takılan Özhaseki, “Yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım için şunu net söyleyeyim, itiraftır bu; hayatta en çileli iştir başkanlık. Bazen, takımınız galip geldiğine bile sevinemezsiniz. Ertesi gün çocuklar prim isteyecek para yok. Nereden bulacağınızı şaşırırsınız, kara kara düşünmeye başlarsınız. O çileleri de Mehmet Başkan çekiyor. Bizde ona elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.