Erken finale özel düzenleme

Süper Ligin 11. haftasında, küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Başkent’te erken final gibi bir maçta kozlarını paylaşacak. Geride kalan 10 haftada, iki takım da 7’şer puan toplarken, Gençlerbirliği eksi 2 averaj ile 17., Kayserispor ise eksi 10 averajla 18. basamakta yer alıyor. Son hafta maçlarında, Gençlerbirliği deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Kayserispor kendi evinde Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.

Zorlu mücadele öncesinde, Gençlerbirliği yönetimi taraftarları maça çekme konusunda önemli bir adım attı ve bilet fiyatlarında yüzde 50 oranında indirime gitti.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Murat Cavcav’ın talimatıyla, maçın bilet fiyatlarında indirime gidildiği belirtildi.

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, tribün bölümlerinden kale arkası 20’den 10 liraya, maraton 40’tan 20 liraya, kapalı 60’tan 30 liraya, misafir seyirci ise 25’ten 10 liraya indirildi. Biletler, dün saat 15.00’ten itibaren satışa çıkarıldı. Karşılaşma, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te Eryaman Stadı’nda oynanacak.

YENİ SAYFA AÇALIM

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, zorlu maçta taraftarların stadın büyük bölümünü doldurmalarını ve kendilerini maç boyu desteklemelerini istediklerini belirtip şöyle konuştu: “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Şanssızlıklar yaşadık. Beklenmedik puanlar kaybettik ve adımıza, kadro kalitemize yakışmayan bir yerde kaldık. Şimdi yeni bir safya açma zamanı. Bunun için de hepimizin birlik olması, kenetlenmesi, birbirimize güç vermesi gerekiyor. Geçen hafta deplasmanda berabere kaldık, bu kez kendi evimizde kazanmayı hedefliyoruz. Rakip takımda da işler iyi gitmiyordu ancak Fenerbahçe galibiyeti onlara da ekstra moral oldu. Bu maç bizim açımızdan bir dönüm maçı olsun istiyoruz. Sıralamada iyi yerde değiliz ama puan olarak üst gruba çok yakınız, alacağımız bir galibiyet bize hem moral hem de ayrı bir hava getirecek. Oyuncularımızın sahada bu bilinçle oynayacaklarına inanıyorum. Tribünde de taraftarımızın aynı inanç ve ruhla bizim yanımızda olmasını bekliyorum.”

İLGİNÇ TAKİP

Gençlerbirliği, lig fikstüründe Fenerbahçe’yi takip ederken, iki takım arasında ilginç bir istatistik oluştu. Gençlerbirliği, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftanın ardından karşılaştığı rakiplerine yenilmedi. Fenerbahçe bu süreçte; Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor’u yenerken, Gençlerbirliği bu takımlara karşı oynadığı maçları kaybetti.

Fenerbahçe; Trabzonspor ve Galatasaray ile yenişemezken, Gençlerbirliği de bu takımlarla berabere kaldı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor’a yenilirken, Gençlerbirliği, Alanyaspor maçını berabere tamamladı, Antalyaspor’u ise yendi. Bu istatistik sadece Fenerbahçe’nin İttifa Holding Konyaspor’u yendiği maçta bozuldu. Fenerbahçe geçen hafta Kayserispor’a 1-0 yenildiği için yarın ki maçın sonucu merakla bekleniyor.