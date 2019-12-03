Erişimin yüzde 100 olması görevimiz

Kent yönetiminde engelli vatandaşların fikirlerine açık olduklarına vurgu yapan Başkan Yavaş, “Belediyelerin bütün çalışmalarını engelli erişimine uygun şekilde planlaması gerekir. Erişimin yüzde 100 hale getirilmesi sadece yasal olarak değil, insani olarak da görevimiz” dedi. Belediyenin ve Belediye Meclisi’nin alacağı kararlarda Kent Konseyi Engelsiz Meclisi’nin yol gösterecek olmasının önemine değinen Başkan Yavaş, “Biz samimiyiz. Mobil uygulama yapıyoruz. Bu uygulama kentteki gerek engellilerin, gerek bebek arabası süren kadınların, gerekse dezavantajlı durumda olanların kent içinde yaşadıkları engellerin kaldırılması açısından çok önemlidir” diye konuştu. Vatandaşlardan en çok yollardaki metal ve plastikten yapılan iz yollarından şikâyet aldıklarının altını çizen Başkan Yavaş, “Artık bu yollar eskisi gibi yapılmıyor. Kaldırım üzerinde yapılmaya başladığı için daha sağlıklı” dedi.



LÜTUF DEĞİLDİR







Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, şunları söyledi: “Yaşamda herkes engelli adayıdır. Engelsiz hayat için ortaya koyulan irade bir lütuf değildir. Engelli bireylerin, insanlık onuruna, bireysel özgürlüklerine saygı gösterilmesi, ayrımcılığa tabi tutulmaması, toplumsal yaşama tam ve etkin katılabilmesi, fırsat eşitliliği, erişebilirlik ve kendi kimliklerine saygı duyulmasını sağlamak için çalışacağız. Ankara Konseyi Engelsiz Meclisi’nin tüm çalışmalarının önünü açacak iradeyi koymaya çalışacağız. Batı’daki örnekleri hatırlatarak kanun koyucu ve muhataplarımızı motive etmeye çalışacağız.”