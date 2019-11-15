Ankara Üniversitesi, yurt dışına en çok öğrenci gönderen üniversitelerin başında geliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre Ankara Üniversitesi, Erasmus+, Mevlana ve ikili işbirliği temelli uluslararası öğrenci değişim programlarıyla 705 öğrencisini yurt dışına gönderdi.
EN ÇOK TERCİH ALMANYA
Rapora göre, Erasmus+ Programı kapsamında eğitime giden 422 Ankara Üniversitesi öğrencisi arasından, öğrenciler en çok Almanya’yı tercih etti. Almanya’yı Polonya, İtalya ve İspanya izledi. Erasmus öğrenim hareketliliği ile de 80 öğrenci Almanya’da öğrenim almışken, devamındaki ülkeler Polonya (74), İtalya (57) ve İspanya (49) olarak sıralandı. Erasmus staj hareketliliği ile faaliyete katılan toplam 188 öğrencinin 64’ü, yine ilk sırada Almanya’yı tercih etti. Almanya’yı, İtalya (20), Birleşik Krallık (17), İspanya (16) ve Polonya takip etti.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi haberi güncellenecektir.