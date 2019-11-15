Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi, yurt dışına en çok öğrenci gönderen üniversitelerin başında geliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre Ankara Üniversitesi, Erasmus+, Mevlana ve ikili işbirliği temelli uluslararası öğrenci değişim programlarıyla 705 öğrencisini yurt dışına gönderdi.

EN ÇOK TERCİH ALMANYA

Rapora göre, Erasmus+ Programı kapsamında eğitime giden 422 Ankara Üniversitesi öğrencisi arasından, öğrenciler en çok Almanya’yı tercih etti. Almanya’yı Polonya, İtalya ve İspanya izledi. Erasmus öğrenim hareketliliği ile de 80 öğrenci Almanya’da öğrenim almışken, devamındaki ülkeler Polonya (74), İtalya (57) ve İspanya (49) olarak sıralandı. Erasmus staj hareketliliği ile faaliyete katılan toplam 188 öğrencinin 64’ü, yine ilk sırada Almanya’yı tercih etti. Almanya’yı, İtalya (20), Birleşik Krallık (17), İspanya (16) ve Polonya takip etti.