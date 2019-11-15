Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi

Ankara Haberleri: Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi

ANKARA HABERLERİ

Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi

Hürriyet Haber
15.11.2019 - 16:06 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi, uluslararası değişim programları ve ikili iş birlikleri kapsamında, yurt dışına en çok öğrenci gönderen üniversite oldu.

Hürriyet Haber

Ankara Üniversitesi, yurt dışına en çok öğrenci gönderen üniversitelerin başında geliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre Ankara Üniversitesi, Erasmus+, Mevlana ve ikili işbirliği temelli uluslararası öğrenci değişim programlarıyla 705 öğrencisini yurt dışına gönderdi.
EN ÇOK TERCİH ALMANYA

Rapora göre, Erasmus+ Programı kapsamında eğitime giden 422 Ankara Üniversitesi öğrencisi arasından, öğrenciler en çok Almanya’yı tercih etti. Almanya’yı Polonya, İtalya ve İspanya izledi. Erasmus öğrenim hareketliliği ile de 80 öğrenci Almanya’da öğrenim almışken, devamındaki ülkeler Polonya (74), İtalya (57) ve İspanya (49) olarak sıralandı. Erasmus staj hareketliliği ile faaliyete katılan toplam 188 öğrencinin 64’ü, yine ilk sırada Almanya’yı tercih etti. Almanya’yı, İtalya (20), Birleşik Krallık (17), İspanya (16) ve Polonya takip etti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Erasmus birincisi Ankara Üniversitesi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

AK Parti grubundan ‘canlı yayın’ eleştirisi

AK Parti grubundan ‘canlı yayın’ eleştirisi

Diyabet hastalarının 3’te 1’inde diyabetik ayak yarası var

Diyabet hastalarının 3’te 1’inde diyabetik ayak yarası var

Her gün 270 bin ekmek israf ediliyor

Her gün 270 bin ekmek israf ediliyor

Bilek gücüyle iki madalya

Bilek gücüyle iki madalya

Marka buluşması

Marka buluşması

Korkusuz cadılar

Korkusuz cadılar

Yıldız ilk kez yönetti

Yıldız ilk kez yönetti

Türk Dünyası ile ekonomik iş birliği

Türk Dünyası ile ekonomik iş birliği

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

16 Kasım 2019, Cumartesi
  • İmsak
    06:00
  • Güneş
    07:27
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:16
  • Akşam
    17:40
  • Yatsı
    19:01
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.