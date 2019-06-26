Engellinin yoluna taş konuldu

Başkent’in kalbi noktasındaki Kızılay’da, Karanfil Sokak ile Yüksel Caddesi’nin kesişimide engelliler için ayrılan rampa yolun bakımsızlığı engelli vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Engelli vatandaşlar, tekerlekli veya akülü sandalyeleriyle kırık dökük kilit taşlarının arasından ilerlemeye çalışıyor. Bölgeyi kullanan engelliler, Kızılay esnafının yardımıyla rampayı aşabiliyor. Her gün onlarca engellinin bölgeden geçtiğini belirten esnaf, Mavi Masa’ya konuyu iletmelerine karşın 1 haftadır manzaranın değişmediğini söylüyor.



ENGELLİLER İÇİN ZORUNLU YOL

Doğuştan yürüme engeli bulunan Oğuz Mucurluoğlu, Yüksel Caddesi’nden gün aşırı geçtiğini belirterek şikâyetini şöyle dile getiriyor: “Yüksel Caddesi engelliler için zorunlu bir yol. Her gün onlarcamız buradan geçiyor. Ankara’nın göbeğinde engelliler için ayrılan yolda yaşadığımız tehlikenin önüne geçilmesi gerekiyor. Çevrede bize yardım edecek kimse olmasa, bu yoldan geçmemiz mümkün değil.”

KİLİT TAŞININ KENDİSİ ENGEL

Mustafa Kemal Gökbulak isimli bir başka engelli vatandaş ise kilit taşlı rampa yollarda tekerlekli sandalye kullanmakta büyük zorluk yaşadığını söylüyor. Engelliler için ayrılan yolların kilit taşıyla döşenmemesini talep eden Gökbulak, “Yüksel Caddesi’nde bakımsız kalan kaldırım taşlarının dağılmasıyla bölgeden geçmek zor değil imkânsız hale gedi. Çalışmalardan sonra bölgedeki kilit taşlarının da kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

BEBEKLİ VATANDAŞLAR DA ZORLANIYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte bebek arabalarına bindirdikleri çocuklarıyla birlikte Yüksel Caddesi’nde dolaşmaya çıkan Ankaralılar da dağılan kaldırım taşları nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.