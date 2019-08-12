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Ankara Haberleri: Engelleri aştılar üniversiteli oldular

ANKARA HABERLERİ

Engelleri aştılar üniversiteli oldular

AA
12.08.2019 - 14:41Son Güncelleme :

MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları olan serebral palsili öğrenciler, üniversitede öğrenim görme hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

AA

Toplam 5 öğrencinin mezun olduğu okulda, serebral palsili Burak Kızkapan ve Berat Denizhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, özel üniversiteleri burslu olarak kazandı. Ayrıca SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan tüm öğrencilere diplomaları ile verilen iş yeri açma belgesiyle, kendi işlerini kurabilme fırsatı yakaladı. Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri bölümünü bitiren 18 yaşındaki Burak Kızkapan, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümüne yüzde 100 burslu olarak yerleşirken, Berat Denizhan da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüzde 50 burslu olarak öğrenim görme hakkını elde etti.

Engelleri aştılar üniversiteli oldular

HAYALİM MEMUR OLABİLMEK

Bir üniversiteye yerleşebilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Burak Kızkapan, “Çok mutluyum, bu sonucu beklemiyordum. Hayalim memur olabilmek veya dükkan açmak” dedi. 19 yaşındaki Berat Denizhan da üniversiteyi kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandığım için biraz sıkıntılıyım. Maddi açıdan ne yapacağız bilemiyorum” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Engelleri aştılar üniversiteli oldular hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Engelleri aştılar üniversiteli oldular haberi güncellenecektir.

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