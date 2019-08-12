Engelleri aştılar üniversiteli oldular

Toplam 5 öğrencinin mezun olduğu okulda, serebral palsili Burak Kızkapan ve Berat Denizhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre, özel üniversiteleri burslu olarak kazandı. Ayrıca SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan tüm öğrencilere diplomaları ile verilen iş yeri açma belgesiyle, kendi işlerini kurabilme fırsatı yakaladı. Lisesi'nin Bilişim Teknolojileri bölümünü bitiren 18 yaşındaki Burak Kızkapan, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümüne yüzde 100 burslu olarak yerleşirken, Berat Denizhan da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde yüzde 50 burslu olarak öğrenim görme hakkını elde etti.







HAYALİM MEMUR OLABİLMEK



Bir üniversiteye yerleşebilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Burak Kızkapan, “Çok mutluyum, bu sonucu beklemiyordum. Hayalim memur olabilmek veya dükkan açmak” dedi. 19 yaşındaki Berat Denizhan da üniversiteyi kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandığım için biraz sıkıntılıyım. Maddi açıdan ne yapacağız bilemiyorum” ifadelerini kullandı.