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Ankara Haberleri: Engeller birlik olunca aşılır

ANKARA HABERLERİ

Engeller birlik olunca aşılır

Hürriyet Haber
30.06.2019 - 13:59Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Engeller Birlik Olunca Aşılır’ dönem projesini kısa sürede hayata geçirdi.

Hürriyet Haber

Öğretim Üyesi Dr. Arcan Tuzcu’nun Örgüt Kuramı adlı dersine devam eden İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı dönem projesi kapsamında çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi ekipleri, Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinin girişinden başlayarak Siyasal Bilgiler Fakültesi girişine kadar olan yola engelli takip taşı döşedi. Öğrencilerin talebini hızlı bir şekilde hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mezunu olmaktan gurur duyduğum Siyasal Bilgiler Fakültesi ile işbirliklerimiz devam edecek” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Engeller birlik olunca aşılır hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 13 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Engeller birlik olunca aşılır haberi güncellenecektir.

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