Engeller birlik olunca aşılır

Öğretim Üyesi Dr. Arcan Tuzcu’nun Örgüt Kuramı adlı dersine devam eden İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı dönem projesi kapsamında çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi ekipleri, Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinin girişinden başlayarak Siyasal Bilgiler Fakültesi girişine kadar olan yola engelli takip taşı döşedi. Öğrencilerin talebini hızlı bir şekilde hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mezunu olmaktan gurur duyduğum Siyasal Bilgiler Fakültesi ile işbirliklerimiz devam edecek” dedi.