Engel mi o da ne

HAVUZDA ÖZGÜR

26 yaşındaki Hamit Demir, 2009’da yüzmeye başladı. İlk katıldığı yarışta gümüş madalya kazanan Hamit, 2013’te ise milli mayoyu giydi. Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli yüzücü, “Yüzmeyi öğrenmek için çırpındığım ilk altı ayda, ‘neden buradayım’ dediğim oldu. Sonrasında gelen her başarı özgüvenimi artırdı. Havuzda kendimi daha rahat ve özgür hissediyorum” diyor.

RESİMLE MUTLU

11 yaşındaki Kader Sevimli, altı kardeşin en küçüğü. Kader, sağlıklı bir insanın elleriyle yaptığı her eylemi ayaklarıyla yapabiliyor. En büyük tutkusu resim yapmak olan ve ayak parmaklarının arasına aldığı fırçayla aklından ve kalbinden geçenleri resmeden Kader, “Resim yaparken kendimi mutlu hissediyorum. Vatan resimleri çizmeyi seviyorum. O yüzden her resmimde Türk bayrağımız var” diyor...