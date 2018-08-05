Enduro yarışı nefes kesti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve MXGP of Turkey işbirliğinde düzenlenen MotoFest, dün Süper Enduro Motosiklet Yarışı sıralama turuyla başladı. Podium AVM’nin ev sahipliği yaptığı festival için Türkiye’nin farklı illerinden gelen 30 yarışçı, otopark ve bahçede kurulan pistte kıyasıya mücadele etti. Hafta sonu AVM’ye gelen Ankaralılar da bahçedeki yarışa büyük ilgi gösterdi. İzleyenlerin alkışlarıyla desteklediği yarışçılar, yaptıkları akrobatik hareketlerle nefesleri ağıza getirdi. Yaklaşık iki saat süren sıralama turunun ardından motorcular, AVM içinde ve bahçesinde de motosiklet gösterileri yaptı. Festival hakkında bilgi veren AVM Müdürü Pınar Kaya, şunları söyledi:

FİNALDE CEZA KONSERİ

“Alışveriş merkezlerinde birbirinin tekrarı çok etkinlikler yapılmaya başladı. Dolayısıyla biz de olmayanı, yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Motor Federasyonu ile yollarımız kesişti ve burada bir Motokros Enduro Yarışması düzenlemeye karar verdik. Sporcular, burada iki gün boyunca yarışacaklar. En sonunda da motokrosun ruhuna uygun olarak Ceza konseriyle festivali sonlandıracağız. Ekstrem spor festivallerini sürdüreceğiz.”

‘BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Ankara’da, AVM bahçesinde ilk kez bir enduro yarışı gerçekleştirildiğini belirten TMF As Başkanı Mahmut Nedim Akülke ise, “Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ankara’da bir AVM’nin bahçesinde motokros yarışı yapmak farklı bir şey” ifadelerini kullandı.