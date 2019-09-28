En renkli koşu

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan 5 KM Renkli Koşu Festivali (Color Sky 5K), yarın 6’ncı kez Ankara’da. Dünyanın en çılgın, eğlenceli ve renkli koşusu olarak tanımlanan etkinlik, yarın Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda koşulacak. Biletleri, tek kişi 94, öğrenci 74 TL’den satışa çıkan Color Sky 5K’ya, bir ebeveyn ile gelen 10 yaş altı çocuklar ise ücretsiz katılabilecek. Gölbaşı Belediyesi ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği işbirliğinde bu yıl Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nı destekleyen Color Sky 5K ‘Doğa için Renklen’ sloganıyla ‘Sıfır Atık Etkinlik’ olarak gerçekleşecek. Koşu, saat 14.00’te start alacak.

DJ PERFORMANSI EŞLİĞİNDE

Festival alanına sadece biletli kişiler güvenlik ve bilet kontrolünden geçerek girebilecek. Etkinlik günü 10.00-12.00 saatleri arasında koşucu numarası, Color Sky tişörtü, geçici dövme, renkli toz ve koşucu bilekliğinden oluşan ‘koşu paketi’ verilecek. DJ eşliğinde müzik saat 12.00’de başlayacak ve festival 17.00’ye kadar devam edecek. DJ Doğukan Manço’da 15.00’de sahnede olacak.